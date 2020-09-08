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    «Спартак» вернул Атаманенко на должность коммерческого директора

    Московский «Спартак» сообщил, что Александр Атаманенко вернулся на пост коммерческого директора клуба.

    «К работе в должности коммерческого директора нашего клуба приступил Александр Атаманенко. Александр Владимирович уже занимал этот пост с 2014 до 2019 год, а до этого в течение 6 лет был генеральным директором «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

    За пять лет, проведенных в «Спартаке», Атаманенко наладил коммерческую деятельность красно-белых после переезда в новый дом — на «Открытие Арену». В этот период нашему клубу, в частности, удалось увеличить доходы от билетного бизнеса (на 82,75%), продажи абонементов (на 96,85%), лицензирования (на 331,04%), ТВ прав (на 372,31%) и торговых операций (на 101,65%). Поздравляем Александра Владимировича с возвращением и желаем новых успехов с красно-белыми!» – сообщает пресс-служба клуба.

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    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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