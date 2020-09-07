Главные новости дня. Лесовой стал игроком «Динамо», Мбаппе заразился коронавирусом

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    07.09.2020 23:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +387

      sergey610 53 минуты назад

      ВСЁ всем карантин.Карантин всей Франции.

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