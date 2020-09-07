Главные новости дня. Лесовой стал игроком «Динамо», Мбаппе заразился коронавирусом

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Metaratings: «Интер» готов предложить за Влашича 25 миллионов. Хорват задумался об уходе

«Сочи» объявил о подписании Юсупова

«Динамо» объявило о трансфере полузащитника «Арсенала» Лесового

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Фанатов с атрибутикой «Спартака» не пустят на матч против ЦСКА

Игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч с «Уфой» из-за долгов по зарплате

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