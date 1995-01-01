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    Фоден и Гринвуд отстранены от матча с Данией из-за общения с девушками в отеле

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден после матча сборной Англии в Лиге наций с Исландией (1:0) привели в отель девушек, сообщает Daily Mail. Игроки нарушили протокол о профилактике коронавируса.

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что игроки не полетят на игру с Данией после того, как нарушили карантин.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 17:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +186

      Маленький 14 минут назад

      Ну вот. Уже и шлюх в командировке не вызвать...

      0
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      Рейтинг: +5942

      Старикан 27 минут назад

      Вот если бы мужиков привели, то всё было в ажуре! А баб никак нельзя!

      0
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      Рейтинг: -342

      Синитсосит 33 минуты назад

      уже и законы вышли что баб тискать нельзя, какой же бред

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