Фоден и Гринвуд отстранены от матча с Данией из-за общения с девушками в отеле

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд и полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден после матча сборной Англии в Лиге наций с Исландией (1:0) привели в отель девушек, сообщает Daily Mail. Игроки нарушили протокол о профилактике коронавируса.

Девушки опубликовали видео с футболистами в Snapchat, сообщив, что общались со спортсменами несколько дней.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что игроки не полетят на игру с Данией после того, как нарушили карантин.