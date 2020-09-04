Победитель Кубка России-2020/21 получит 20 миллионов рублей призовых

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал размер призового фонда, который получит обладатель Кубка России в 2021 году.

«Победитель Кубка России получит 20 миллионов рублей. Мы надеемся, что удастся увеличить призовой фонд», – сказал Алаев.