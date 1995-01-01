Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Победитель Кубка России-2020/21 получит 20 миллионов рублей призовых

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал размер призового фонда, который получит обладатель Кубка России в 2021 году.

    «Победитель Кубка России получит 20 миллионов рублей. Мы надеемся, что удастся увеличить призовой фонд», – сказал Алаев.

    • В предыдущих розыгрышах Кубка победители получали по 6 миллионов рублей.
    • С сезона-2020/2021 турнир проводится в новом формате с групповым этапом и плей-офф.
    • Жеребьевка элитного раунда состоялась сегодня. Ее результаты можно посмотреть здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +252

      mama1991 56 минут назад

      зюбе даже на сигареты не хватит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16557

      bset 58 минут назад

      Эти копейки разве что команды ПФЛ заинтересуют. Вот попадание в ЛЕ - это мотивация, ведь 3-5 места теперь попадают в ЛК, да и вроде второе место в случае поражения в отборе ЛЧ сразу рухнет в ЛК мимо ЛЕ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +835

      elessar arnor 1 час назад

      сколько же зенит сможет Суторминых..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Дъмитръ 2 часа назад

      На пивко после победы должно хватить. Закуску на свои купят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Джордж Ив 2 часа назад

      А почему не Евро ??? Это ж не стимул

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78946
    #3
    Рубик Докоян
    77179
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru