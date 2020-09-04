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  • Победитель Кубка России-2020/21 получит 20 миллионов рублей призовых

Победитель Кубка России-2020/21 получит 20 миллионов рублей призовых

4 сентября 2020, 14:14
4

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев назвал размер призового фонда, который получит обладатель Кубка России в 2021 году.

«Победитель Кубка России получит 20 миллионов рублей. Мы надеемся, что удастся увеличить призовой фонд», – сказал Алаев.

  • В предыдущих розыгрышах Кубка победители получали по 6 миллионов рублей.
  • С сезона-2020/2021 турнир проводится в новом формате с групповым этапом и плей-офф.
  • Жеребьевка элитного раунда состоялась сегодня. Ее результаты можно посмотреть здесь.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок
Комментарии (4)
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Джордж Ив
1599219391
А почему не Евро ??? Это ж не стимул
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Дъмитръ
1599219602
На пивко после победы должно хватить. Закуску на свои купят
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vladimir-7
1599243398
Нашли чем удивить, сами и играйте между собой.
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zigbert
1599331302
Клубы ПФЛ наверняка заинтересуются такой суммой. Для РПЛ 20 млн. ни о чем.
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