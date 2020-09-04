«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.

Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

11-метровый удар заработал полузащитник Зелимхан Бакаев – правила на нем нарушил Страхинья Павлович.

Пресс-служба российской сборной после матча показала, как выглядит нога игрока «Спартака» после фола серба.

«Цена пенальти», – написано под фото.