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  • «Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

4 сентября 2020, 08:30
24

В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.

Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

11-метровый удар заработал полузащитник Зелимхан Бакаев – правила на нем нарушил Страхинья Павлович.

Пресс-служба российской сборной после матча показала, как выглядит нога игрока «Спартака» после фола серба.

«Цена пенальти», – написано под фото.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер сборной России
Россия Сербия Бакаев Зелимхан
Комментарии (24)
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Серёга Краснодарский
1599173586
Понятно.. Здоровья парню но зачем писать эту чушь. Озвучте сумму сумму бабосов за которые бегал и патом глянем нап ищите?
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Axe111
1599181677
Не стыдно такое выкладывать? ЦАРАПИНКА ААААААА
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altezzik
1599191002
Комар укусил
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АртурZaСМ
1599191750
Это и не стоило показывать, только народ рассмешили, вот нога Кутепова на ЧМ вот это да, как-будто молотком от.х.ер.ачили, а это так...
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RJM555
1599194153
позорище!!! какие мы нежные!!! и не стыдно ведь это показывать на весь мир?!
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ArReal
1599196460
Вот балаболы! - ему на бровке на лодыжку в первом тайме наступили - он валялся минуту - при чем здесь пенальти?
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seventeen
1599204173
В момент с пенальти его толкнули, а это когда ему на ногу наступили на своей половине поля!0
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Sterh
1599206987
Господи! Не нужны нам голы и победы такой ценой! В итоге - удалось спасти ногу парню, кто в курсе??
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BlackMurderDeco
1599208070
Я в гипсе на воротах в детстве стоял и не хрена военного, а тут царапинка, да каждый второй школотрон в детстве бился до последнего на поле, и по ногам били и тд
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Ilya26
1599215059
Да чё вы фигню пишите, это просто доказательства, что контакт на пенальти действительно был, а не то что какая то ужасная травма, а парацетамол пусть пишет азмуну, чтобы он ему сексуальные деревянные ножки дзюпы прислал
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