«Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

Понятно.. Здоровья парню но зачем писать эту чушь. Озвучте сумму сумму бабосов за которые бегал и патом глянем нап ищите?
В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.
Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.
11-метровый удар заработал полузащитник Зелимхан Бакаев – правила на нем нарушил Страхинья Павлович.
Пресс-служба российской сборной после матча показала, как выглядит нога игрока «Спартака» после фола серба.
«Цена пенальти», -гласит подпись под снимком.
Нога Зелимхана Бакаева: цена пенальти pic.twitter.com/lea1XUZLvw— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020