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    «Цена пенальти»: сборная России показала травмированную ногу Бакаева

    В матче первого тура группового этапа Лиги наций сборная России на своем поле выиграла у Сербии со счетом 3:1.

    Первый гол забил капитан национальной команды Артем Дзюба, реализовавший пенальти.

    11-метровый удар заработал полузащитник Зелимхан Бакаев – правила на нем нарушил Страхинья Павлович.

    Пресс-служба российской сборной после матча показала, как выглядит нога игрока «Спартака» после фола серба.

    «Цена пенальти», -гласит подпись под снимком.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +799

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      Понятно.. Здоровья парню но зачем писать эту чушь. Озвучте сумму сумму бабосов за которые бегал и патом глянем нап ищите?

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      Рейтинг: +1710

      Puddle 2 часа назад

      месяц пропустит с такой травмой

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      Рейтинг: +269

      inzek 2 часа назад

      бывает, это футбол. пенальти был и хоть это не оспаривают

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