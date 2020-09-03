83-летний Берлускони заболел коронавирусом. При нем «Милан» пять раз выигрывал Лигу чемпионов

У бывшего председателя совета министров Италии Сильвио Берлускони диагностировали коронавирус. Ему 83 года: специалисты утверждают, что чем больше возраст, тем тяжелее проходит инфекция.
Уроженец Милана с 1986 по 2016 год владел одноименным клубом, который сейчас контролируют китайские инвесторы.
- При Берлускони «Милан» пять раз взял Лигу чемпионов и восемь раз – Серию А.
- Берлускони как бизнесмен контролировал медиакомпании.
- По всему миру от коронавируса умерло более 800000 человек.
Источник: твиттер Николо Скиры