Главные новости дня. Топ-клубы РПЛ хотят изменить лимит на легионеров, у Давида Сильвы – коронавирус

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Marca: Месси заявил «Барселоне», что не появится в команде к началу сезона Примеры. «Барселона» хочет продлить с ним контракт до 2023 года

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