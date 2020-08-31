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    Marca: Месси заявил «Барселоне», что не появится в команде к началу сезона Примеры

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству, что не будет посещать клубную базу, сообщает Marca.

    Аргентинец больше не считает себя игроком каталонцев. Месси сообщил «Барсе», что к началу сезона Примеры не появится в команде. Футболист может понести серьезное наказание. За отсутствие в клубе от 11 до 30 дней ему грозит штраф в размере 25% от месячной зарплаты.

    Руководство клуба не хочет наказывать Месси, чтобы его не злить. Менеджеры «Барсы» надеются на то, что ситуация изменится и аргентинец останется в клубе. В конце недели состоится встреча между президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу и отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.

    • Месси хочет покинуть каталонскую команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
    • «Барселона» отказывается отпускать 33-летнего форварда бесплатно, требуя за него 700 миллионов евро.

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    Источник: Marca

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10459

      Cules2013 12 минут назад

      А, штрафовать они его не хотят, дабы не злить, а не отпускать его и не выставлять на трансфер - это типо совсем Месси не злит)))

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      Рейтинг: +467

      Спартак гуно знают все 28 минут назад

      А говорили что он скромный.
      В тихом омуте Месси водятся.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +2202

      Snek > Спартак гуно знают все 5 минут назад

      А мне кажется тут в первую очередь Барса не права, ну не хочет он продолжать играть за них, насильно мил не будешь...

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      Рейтинг: +3169

      TOMSON 54 минуты назад

      Вот это работа! Вот это контракт! Месяц не ходишь а 75 з/п сохраняешь.

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