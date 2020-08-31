Marca: Месси заявил «Барселоне», что не появится в команде к началу сезона Примеры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству, что не будет посещать клубную базу, сообщает Marca.

Аргентинец больше не считает себя игроком каталонцев. Месси сообщил «Барсе», что к началу сезона Примеры не появится в команде. Футболист может понести серьезное наказание. За отсутствие в клубе от 11 до 30 дней ему грозит штраф в размере 25% от месячной зарплаты.

Руководство клуба не хочет наказывать Месси, чтобы его не злить. Менеджеры «Барсы» надеются на то, что ситуация изменится и аргентинец останется в клубе. В конце недели состоится встреча между президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу и отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.