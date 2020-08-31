Marca: Месси заявил «Барселоне», что не появится в команде к началу сезона Примеры

А, штрафовать они его не хотят, дабы не злить, а не отпускать его и не выставлять на трансфер - это типо совсем Месси не злит)))
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству, что не будет посещать клубную базу, сообщает Marca.
Аргентинец больше не считает себя игроком каталонцев. Месси сообщил «Барсе», что к началу сезона Примеры не появится в команде. Футболист может понести серьезное наказание. За отсутствие в клубе от 11 до 30 дней ему грозит штраф в размере 25% от месячной зарплаты.
Руководство клуба не хочет наказывать Месси, чтобы его не злить. Менеджеры «Барсы» надеются на то, что ситуация изменится и аргентинец останется в клубе. В конце недели состоится встреча между президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу и отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.
- Месси хочет покинуть каталонскую команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
- «Барселона» отказывается отпускать 33-летнего форварда бесплатно, требуя за него 700 миллионов евро.