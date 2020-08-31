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  • Marca: Месси заявил «Барселоне», что не появится в команде к началу сезона Примеры

Marca: Месси заявил «Барселоне», что не появится в команде к началу сезона Примеры

31 августа 2020, 15:49
11

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сообщил руководству, что не будет посещать клубную базу, сообщает Marca.

Аргентинец больше не считает себя игроком каталонцев. Месси сообщил «Барсе», что к началу сезона Примеры не появится в команде. Футболист может понести серьезное наказание. За отсутствие в клубе от 11 до 30 дней ему грозит штраф в размере 25% от месячной зарплаты.

Руководство клуба не хочет наказывать Месси, чтобы его не злить. Менеджеры «Барсы» надеются на то, что ситуация изменится и аргентинец останется в клубе. В конце недели состоится встреча между президентом «Барселоны» Хосепом Марией Бартомеу и отцом и агентом аргентинца Хорхе Месси.

  • Месси хочет покинуть каталонскую команду, расторгнув контракт в одностороннем порядке.
  • «Барселона» отказывается отпускать 33-летнего форварда бесплатно, требуя за него 700 миллионов евро.

Источник: Marca
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (11)
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Cules2013
1598881502
А, штрафовать они его не хотят, дабы не злить, а не отпускать его и не выставлять на трансфер - это типо совсем Месси не злит)))
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алдан2014
1598882552
Месси на века прославил ФК Барселона,а эти чинуши достойно,с уважением расстаться не могут.Принялись подляну кидать.Совсем клуб опустили дельцы
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Ziklop
1598888557
читать контракт и всё по контракту, почему не наказывать , работы не выполнил получи штраф,
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Александр52
1598890657
Выдавливают из команды звёздных иностранцев: Ракитич, Видаль, Суарес, Месси. В то же время в Барсе местных думают сохранить, по крайнем мере пока молчат об их уходе: Альба, Бускетс, Пике, Роберто. При этом Пике первым заявил, что он готов уйти, но он уже как бы якобы уже коронован на президента Барсы. Не кажется ли вам всё это странным. Почему старые игроки-испанцы молчат ??? Этот мутный Бартомеу играет в молчанку, хотя тоже как бы заявлял, что готов уйти, ради сохранения Месси. Барса стала мировым позорищем, эталоном гадостей против своего лучшего футболиста всех времён. И откуда всплыл этот рейтинг Стоичкова, это тоже пощёчина для Месси. Мерзкая , противная семья, эта Барса, и не более. Пусть урок Месси, который я надеюсь он всё же выиграет, будет примером для всех в мировом футболе. Ребята, читайте внимательно контракты сами и только сами. А что ФИФА ??? Почему она молчит??? Где её веское слово и почему она не защищает лучшего из лучших ??? Всё это ещё раз говорит нам, что система мирового футбола сгнила, потому что у футболистов нет прав, и только деньги, и только они. Всё как то печально и безславно, а при этом за Месси стоят миллионы болельщиков.
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