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    Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Зенита» в РПЛ.

    • Петербуржцы в 30-м туре обыграли «Ростов». Решающий гол забил Артур после ошибки Сергея Песьякова.
    • «Краснодар» победил «Динамо» и занял второе место.

    «Это ужас! Как Песьяков может пропустить такой мяч? Мяч летит в руки! Я не понимаю, зачем вообще он выходит в старте, если уходит из команды. Ясно, что ошибиться может каждый, но тут мяч просто летит в руки. В итоге «Зенит» опять становится чемпионом.

    «Динамо» упустило чемпионство. Мы говорили последние шесть туров, что «Зенит» всем даeт шансы. Но «Динамо» и «Краснодар» ими не воспользовались. В итоге за это «Зенит» их наказал. Они короновали «Зенит» в очередной раз», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    BAIv
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