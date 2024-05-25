Мостовой прокомментировал победу «Зенита» в РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о победе «Зенита» в РПЛ.

Петербуржцы в 30-м туре обыграли «Ростов». Решающий гол забил Артур после ошибки Сергея Песьякова.

«Краснодар» победил «Динамо» и занял второе место.

«Это ужас! Как Песьяков может пропустить такой мяч? Мяч летит в руки! Я не понимаю, зачем вообще он выходит в старте, если уходит из команды. Ясно, что ошибиться может каждый, но тут мяч просто летит в руки. В итоге «Зенит» опять становится чемпионом.

«Динамо» упустило чемпионство. Мы говорили последние шесть туров, что «Зенит» всем даeт шансы. Но «Динамо» и «Краснодар» ими не воспользовались. В итоге за это «Зенит» их наказал. Они короновали «Зенит» в очередной раз», – сказал Мостовой.