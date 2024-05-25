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    Колыванов: «Динамо» обосралось, Личка – трус»

    Бывший динамовец Игорь Колыванов прокомментировал упущенное чемпионство.

    • В 30-м туре РПЛ «Динамо» проиграло на выезде «Краснодару» (0:1).
    • Для титула нужно было не проиграть.
    • «Динамо» получит бронзовые медали.

    «Зенит» поздравим с первым местом, а «Динамо» просто обосралось. С таким составом выходить и играть на ничью, практически ни одного момента… Они не играли в футбол сегодня. Даже сердце болит, давно так не переживал.

    Послушайте, это не проклятье. Одна команда играла в футбол агрессивно и с настроением, а «Динамо» вышло терпеть и сыграть вничью. Сегодня это не команда, которая заслуживала чемпионства.

    Марцел Личка – трус. Как его по-другому назвать? Выходи и играй в футбол, напрягай соперника. Они не напрягли ни разу, играли от обороны. Не умеют они в такой футбол играть – раз проходит, два проходит. Настроя тоже не было. Облажались по полной программе.

    Болельщики «Динамо» простили бы все, если бы «Динамо» играло в атаку, прессинговало. Когда за 95 минут команда ничего не создала – это просто катастрофа. «Краснодар» победил заслуженно, вынес «Динамо», как щенков. У меня вопрос к Личке: «Когда ты горишь 0:1 и выпускаешь Сергея Паршивлюка, у тебя все хорошо?». Ужас», – сказал Колыванов.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 20:37
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    Комментарии (11)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DVOK68
    1716658793
    Колыван разбирается в футболе.
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    СпорЦмен
    1716658970
    А зачем напрягаться? Это мАсквичи, можно выйти и расслабить булки, все остальное получится само собой! :)))
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    Semenycch
    1716659073
    Жестко, но вполне по делу!
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    JTherry
    1716660022
    Колыванов называет вещи своими именами - днище в очередной раз обосралось, а Личка - трус, всё по делу и справедливо сказано... на матч жизни надо не на ничью играть, а на победу, и не топтаться у своих ворот, а у чужих счастья искать... с такой бесхребетной игрой днище никогда не станет чемпионом, а болелы разбегутся, даже те, что остались несколько человек с Лещенко вместе...
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    Cleaner
    1716660143
    Динамо обосралось??? Да Динамо в этом году прыгнуло выше своей головы! Не думаю, что в ближайшие лет десять Динамо удастся хотя бы в тройке чемпионата оказаться.
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    Бригадный
    1716660429
    А 2 раза в штангу кто попал? Не заметили?
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    Ивантеевец
    1716660431
    Согласен полностью. С таким настроем, с каким Динамо выходило на сегодняшний матч и то, что они в итоге показали, результат закономерный. Так за чемпионство в матче, который решает все, не играют. Если бы осаждали ворота "быков" с первой минуты и прессинговали, но пропустили в контратаке, вопросов бы не было. А так получили то, что заслужили. Жаль болельщиков Динамо, они точно такого не заслужили.
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    [email protected]
    1716662093
    Личка не трус. Много было у нас матчей закрытых . Вспомните Рубин 2008 года . Чемпион закрывался и тем самым выиграл чемпионство.
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