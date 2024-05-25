Колыванов: «Динамо» обосралось, Личка – трус»

Бывший динамовец Игорь Колыванов прокомментировал упущенное чемпионство.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» проиграло на выезде «Краснодару» (0:1).

Для титула нужно было не проиграть.

«Динамо» получит бронзовые медали.

«Зенит» поздравим с первым местом, а «Динамо» просто обосралось. С таким составом выходить и играть на ничью, практически ни одного момента… Они не играли в футбол сегодня. Даже сердце болит, давно так не переживал.

Послушайте, это не проклятье. Одна команда играла в футбол агрессивно и с настроением, а «Динамо» вышло терпеть и сыграть вничью. Сегодня это не команда, которая заслуживала чемпионства.

Марцел Личка – трус. Как его по-другому назвать? Выходи и играй в футбол, напрягай соперника. Они не напрягли ни разу, играли от обороны. Не умеют они в такой футбол играть – раз проходит, два проходит. Настроя тоже не было. Облажались по полной программе.

Болельщики «Динамо» простили бы все, если бы «Динамо» играло в атаку, прессинговало. Когда за 95 минут команда ничего не создала – это просто катастрофа. «Краснодар» победил заслуженно, вынес «Динамо», как щенков. У меня вопрос к Личке: «Когда ты горишь 0:1 и выпускаешь Сергея Паршивлюка, у тебя все хорошо?». Ужас», – сказал Колыванов.