«Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

Без сомнения,верное решение.Пользу Златан обязательно принесёт.
Нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за «Милан».
38-летний футболист заключил с итальянским клубом новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.
Сегодня швед приступил к тренировкам с командой.
- Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе.
- С тех пор форвард забил 11 голов и сделал пять ассистов в 20 матчах.
Official Statement: @Ibra_official https://t.co/Kjmwp0dcr0Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović https://t.co/zlp4gsMrZP#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/l0pO3DNPKU— AC Milan (@acmilan) August 31, 2020