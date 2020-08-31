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    «Милан» объявил о продлении контракта с Ибрагимовичем

    Нападающий Златан Ибрагимович продолжит выступать за «Милан».

    38-летний футболист заключил с итальянским клубом новый контракт, рассчитанный до 30 июня 2021 года.

    Сегодня швед приступил к тренировкам с командой.

    • Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе.
    • С тех пор форвард забил 11 голов и сделал пять ассистов в 20 матчах.

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    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3366

      playsh 53 минуты назад

      Без сомнения,верное решение.Пользу Златан обязательно принесёт.

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