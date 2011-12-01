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    «Чемпионат»: «Локомотив» пытался купить Бентеке

    «Локомотив» вел переговоры о трансфере форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке.

    По информации «Чемпионата», клубы не договорились о стоимости 29-летнего футболиста.

    Впрочем, бельгиец остается в сфере интересов «Локо», поэтому не исключено, что обсуждение перехода продолжится позднее.

    • Рыночная стоимость нападающего – 10,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Бентеке забил два гола и сделал один ассист в 25 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1393

      PAREVG. 4 минуты назад

      Обалденная статистика!!!!!!!!!!
      Для защитника - нормальная, для форварда - зачем он такой нужен...

      0
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      Рейтинг: +1794

      Boeung777 9 минут назад

      Сумасшедшая статистика!

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