«Чемпионат»: «Локомотив» пытался купить Бентеке

Обалденная статистика!!!!!!!!!!
Для защитника - нормальная, для форварда - зачем он такой нужен...
«Локомотив» вел переговоры о трансфере форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке.
По информации «Чемпионата», клубы не договорились о стоимости 29-летнего футболиста.
Впрочем, бельгиец остается в сфере интересов «Локо», поэтому не исключено, что обсуждение перехода продолжится позднее.
- Рыночная стоимость нападающего – 10,5 миллиона евро.
- В прошлом сезоне Бентеке забил два гола и сделал один ассист в 25 матчах.