«Чемпионат»: «Локомотив» пытался купить Бентеке

«Локомотив» вел переговоры о трансфере форварда «Кристал Пэлас» Кристиана Бентеке.

По информации «Чемпионата», клубы не договорились о стоимости 29-летнего футболиста.

Впрочем, бельгиец остается в сфере интересов «Локо», поэтому не исключено, что обсуждение перехода продолжится позднее.