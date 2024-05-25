Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» – благодаря ему петербуржцы стали чемпионами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

«Ростов» вел по ходу встречи.

«Зенит» благодаря 3 очкам стал чемпионом.

– Как мотивировали команду перед этой игрой?

– Особо мотивировать не надо было. Мы всегда выходим на поле, чтобы выигрывать, несмотря на турнирное положение. Хотели показать себя, свой футбол. Думаю, мы добились и того, и другого.

– В чем была уязвимость «Зенита» в первом тайме?

– Во всем. Мы абсолютно спокойно выходили из‑под прессинга «Зенита». Проблемы были при быстрых атаках.

– Что скажете по поводу чемпионства «Зенита»?

– Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы.

– Наш ваш взгляд, кто больше заслуживал чемпионства из тройки «Зенит», «Краснодар» или «Динамо»?

– Надо смотреть турнирную таблицу.

– Это банально.

– Я за «Ростов».

– А из этой тройки?

– Из этой тройки – мне на всех по барабану.

– Что скажете о Сергее Семаке?

– Могу его поздравить. Потому что команда выиграла шесть чемпионств подряд.

– Как думаете, как он изменился за эти годы?

– Думаю, он не изменился. Он поменял команду. Были проблемы, но раз «Зенит» стал чемпионом, значит, Семак эти проблемы решил.