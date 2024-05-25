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    • Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» – благодаря ему петербуржцы стали чемпионами

    Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» – благодаря ему петербуржцы стали чемпионами

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

    • «Ростов» вел по ходу встречи.
    • «Зенит» благодаря 3 очкам стал чемпионом.

    – Как мотивировали команду перед этой игрой?

    – Особо мотивировать не надо было. Мы всегда выходим на поле, чтобы выигрывать, несмотря на турнирное положение. Хотели показать себя, свой футбол. Думаю, мы добились и того, и другого.

    – В чем была уязвимость «Зенита» в первом тайме?

    – Во всем. Мы абсолютно спокойно выходили из‑под прессинга «Зенита». Проблемы были при быстрых атаках.

    – Что скажете по поводу чемпионства «Зенита»?

    – Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы.

    – Наш ваш взгляд, кто больше заслуживал чемпионства из тройки «Зенит», «Краснодар» или «Динамо»?

    – Надо смотреть турнирную таблицу.

    – Это банально.

    – Я за «Ростов».

    – А из этой тройки?

    – Из этой тройки – мне на всех по барабану.

    – Что скажете о Сергее Семаке?

    – Могу его поздравить. Потому что команда выиграла шесть чемпионств подряд.

    – Как думаете, как он изменился за эти годы?

    – Думаю, он не изменился. Он поменял команду. Были проблемы, но раз «Зенит» стал чемпионом, значит, Семак эти проблемы решил.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (7)
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    Таврида
    1716657273
    Карпин всегда сливает. Просто посмотрите на его тренерские достижения - 0. Заранее было ясно что Ростов Зениту сольет, ну а Динамо - лохи, по факту...
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    Cleaner
    1716659823
    Валере - НЕ ВЕРИМ!...)))
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