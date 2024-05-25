Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Зенита» – благодаря ему петербуржцы стали чемпионами

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после матча 30-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).
- «Ростов» вел по ходу встречи.
- «Зенит» благодаря 3 очкам стал чемпионом.
– Как мотивировали команду перед этой игрой?
– Особо мотивировать не надо было. Мы всегда выходим на поле, чтобы выигрывать, несмотря на турнирное положение. Хотели показать себя, свой футбол. Думаю, мы добились и того, и другого.
– В чем была уязвимость «Зенита» в первом тайме?
– Во всем. Мы абсолютно спокойно выходили из‑под прессинга «Зенита». Проблемы были при быстрых атаках.
– Что скажете по поводу чемпионства «Зенита»?
– Оно особенное, потому что чемпион набрал 57 очков – раньше этого и для третьего места не хватило бы.
– Наш ваш взгляд, кто больше заслуживал чемпионства из тройки «Зенит», «Краснодар» или «Динамо»?
– Надо смотреть турнирную таблицу.
– Это банально.
– Я за «Ростов».
– А из этой тройки?
– Из этой тройки – мне на всех по барабану.
– Что скажете о Сергее Семаке?
– Могу его поздравить. Потому что команда выиграла шесть чемпионств подряд.
– Как думаете, как он изменился за эти годы?
– Думаю, он не изменился. Он поменял команду. Были проблемы, но раз «Зенит» стал чемпионом, значит, Семак эти проблемы решил.
- «Ростов» финишировал в сезоне 7-м.