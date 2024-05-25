Глава «Динамо» объяснил, почему команда упустила чемпионство

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Если бы москвичи не проиграли, то стали бы чемпионами.

– Хочу сказать, что мы очень благодарны нашим болельщикам, которые были здесь. Поддерживали в огромном количестве, большое спасибо. К сожалению, не получилось сделать последний шаг, не хватило удачи, израсходовали в прошлых матчах. Постараемся достичь чемпионства в следующем сезоне.

– Боялись играть в футбол сегодня?

– Нет сил и эмоций оценивать, но сегодняшняя атмосфера, честность и накал игры подчеркивают, что выиграл российский футбол. Поздравляю наш футбол с тем, что «Краснодар» и «Динамо» поверил в интригу и честность чемпионата.

– Как оцените сезон по пятибалльной шкале?

– Оказались в ситуации, где выполнили свою задачу, но заканчиваем его с горьким привкусом.