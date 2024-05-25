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    • Глава «Динамо» объяснил, почему команда упустила чемпионство

    Глава «Динамо» объяснил, почему команда упустила чемпионство

    Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    • Если бы москвичи не проиграли, то стали бы чемпионами.

    – Хочу сказать, что мы очень благодарны нашим болельщикам, которые были здесь. Поддерживали в огромном количестве, большое спасибо. К сожалению, не получилось сделать последний шаг, не хватило удачи, израсходовали в прошлых матчах. Постараемся достичь чемпионства в следующем сезоне.

    – Боялись играть в футбол сегодня?

    – Нет сил и эмоций оценивать, но сегодняшняя атмосфера, честность и накал игры подчеркивают, что выиграл российский футбол. Поздравляю наш футбол с тем, что «Краснодар» и «Динамо» поверил в интригу и честность чемпионата.

    – Как оцените сезон по пятибалльной шкале?

    – Оказались в ситуации, где выполнили свою задачу, но заканчиваем его с горьким привкусом.

    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.
    • Москвичи стали бронзовыми призерами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (19)
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    JIEGEHDA
    1716655135
    Глава Динамо Мы орали раз два три Зенитушке со.си Но оказалось что со.сать пришлось нам
    Ответить
    O-kolesov
    1716655296
    Во всём виноват автомобиль Л.Яшина.
    Ответить
    diamondfan
    1716655886
    Ментам смерть!
    Ответить
    Алексей З
    1716656034
    На удачу надейся , но надо мастерство и желание проявлять. Было не понятно как собирались играть с мотивированным соперником. Карраскаль где был , середину всю отдали. ХАРАКТЕР это не про Динамо. Такого шанса ждали 48 лет и так бездарно профукать.
    Ответить
    BRO_football
    1716656870
    Да потому что конченные ... и Краснодар, и Динамо. Столько шансов было оторваться от Зенита и так благополучно все их просрать! Это надо постараться!
    Ответить
    Красногвардейчик
    1716656900
    выиграл российский футбол. ============== Нет он проиграл....опять картонный чемпион
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    СпорЦмен
    1716658756
    Да просто Динамо беспонтовый клуб, на следующий год хотят заработать мегазвезду на 50 лет без чемпионств. :))))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1716658853
    Теперь Динамо опять будет болтаться годами в середине турнирной таблицы. Лимит на медали перевыполнили на десяток лет вперед. Гыгыгы
    Ответить
    DVOK68
    1716659802
    В 1979 году известного тренера Александра Севидова уволили из команды после турне по США по доносу, в котором было написано, что «член коммунистической партии и офицер МВД Севидов, напрочь потеряв бдительность, общается в Америке с сионистами». Жена Севидова Лидия тогда и прокляла «Динамо», публично сказав, что команда больше ничего не выиграет. Правда, потом Севидов вернулся в «Динамо» в 1983-м и выиграл Кубок России-1984. Однако динамовские болельщики все равно верят в проклятие. На Домодедовское кладбище на могилу Александра Севидова, умершего в 1992 году, не раз ходили целые делегации поклонников «Динамо» и пытались вымолить прощение. ================================================== Кто не верит в мистику,тому в тренеры.Разбираться в
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