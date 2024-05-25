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    • Быстров назвал футболиста, из-за которого «Краснодар» не стал чемпионом

    Быстров назвал футболиста, из-за которого «Краснодар» не стал чемпионом

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о победе петербургской команды в РПЛ.

    • «Зенит» в 30-м туре обыграл «Ростов». Решающий гол забил Артур после ошибки Сергея Песьякова.
    • «Краснодар» победил «Динамо» и занял второе место.

    «Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить «Краснодар», он обыграл пленное «Динамо», которое в матче за чемпионство обосралось по полной.

    Но и ошибка Песьякова... я не знаю, что это такое, он лишил «Краснодар» чемпионства и помог «Зениту», – сказал Быстров.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1716654011
    Всё это очевидно, хорошо, что у нас не Колумбия.
    Ответить
    neim
    1716654624
    Ну раз не знаешь, чего тогда звездеть ?
    Ответить
    МАН. Ю
    1716656193
    Писунов- вшивый черт.....
    Ответить
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