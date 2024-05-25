Быстров назвал футболиста, из-за которого «Краснодар» не стал чемпионом

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о победе петербургской команды в РПЛ.

«Зенит» в 30-м туре обыграл «Ростов». Решающий гол забил Артур после ошибки Сергея Песьякова.

«Краснодар» победил «Динамо» и занял второе место.

«Развязка чемпионата закономерна. Если «Динамо» не может победить в решающем матче, то ему суждено еще сто лет быть без титула. Все великолепно, можно поздравить «Краснодар», он обыграл пленное «Динамо», которое в матче за чемпионство обосралось по полной.

Но и ошибка Песьякова... я не знаю, что это такое, он лишил «Краснодар» чемпионства и помог «Зениту», – сказал Быстров.