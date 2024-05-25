Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» – она лишила москвичей титула

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

Если бы «Динамо» не проиграло, то стало бы чемпионом.

«Краснодар» завоевал серебро РПЛ, «Динамо» – бронзу.

«Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место – лучший результат в истории «Краснодара». Мы отдали всe», – сказал Мусаев.