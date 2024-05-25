Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» – она лишила москвичей титула

    Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Динамо» – она лишила москвичей титула

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0).

    • Если бы «Динамо» не проиграло, то стало бы чемпионом.
    • «Краснодар» завоевал серебро РПЛ, «Динамо» – бронзу.

    «Много эмоций. Мы рады победе. Была фантастическая атмосфера. Город жил этим матчем, все только об этом говорили. Могли побороться за чемпионство, был хороший шанс. Но не получилось. Второе место – лучший результат в истории «Краснодара». Мы отдали всe», – сказал Мусаев.

    • Краснодарцы лидировали по ходу сезона РПЛ.

    Новости по теме
    Подробности трансфера Сафонова в «ПСЖ» 2
    Врачи спрогнозировали смерть Галицкого в 2024 году (Иван Карпов) 7
    Сафонов объяснил, почему «Динамо» не стало чемпионом 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:28
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Cleaner
    1716654606
    Краснодар - МОЛОДЦЫ!!!...)))
    Ответить
    rcry
    1716655771
    нормальный результат - честное 2 место - для победы надо было обыгрывать зенит дома - ну или ничью - да и Мусаев хуже не сделал - хотя могло быть хуже - до его прихода мы так же были вторые и так же уступали одно очко
    Ответить
    Krics
    1716656018
    Ждите поступления на карточку от Миллера,ихмо.(Не заслужили чемпионства ни те не другие).
    Ответить
    Spirit_78
    1716656202
    У Краснодара будет шанс взять Суперкубок в случае победы Зенита в Кубке. И я думаю, что Краснодар его возьмёт, т.к. отсутствие фарта рано или поздно заканчивается.
    Ответить
    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1716656873
    Ты то гастарбайтер каким местом к этому серебру имеешь отношение? Зенит надеюсь купил тебе шаверму хоть?
    Ответить
    BRO_football
    1716657030
    Худший тренер сезона - Мурад Мусаев! Поздравляю!
    Ответить
    FCSpartakM
    1716657841
    Да, только этого второго места Мусайчик не достоин, по такому отрезку финальному сезона Ивич мог дотащить краснодар до золота, а этот физрук чудом второе место забрал.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+