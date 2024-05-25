Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Личка: «Игроки «Динамо» плачут»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

    Личка пришел на пресс-конференцию со всем штабом «Динамо».

    • Если бы москвичи не проиграли, то стали бы чемпионами.

    «Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды. Все они старались. Еще три‑четыре недели назад мы не были уверены, что будем играть в Краснодаре за чемпионство.

    Ребята плачут в раздевалке. Ребята проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс. Я хочу сказать спасибо «Динамо» и раздевалке за эмоции, которые мне подарили. Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов – мы команда. Тут только нет повара Романа. Извиняюсь перед тобой, Роман», – сказал Личка.

    • «Динамо» не брало чемпионство с 1976 года.
    • Москвичи стали бронзовыми призерами.

    Новости по теме
    Рабинер заявил, что «Динамо» не стало чемпионом из-за знаменитого проклятия 2
    Колыванов: «Динамо» обосралось, Личка – трус» 10
    Личка может покинуть «Динамо» летом 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии (24)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    За Московский ЦСКА
    1716654675
    За такой *****, динамо надо расформировать. Это жесть, как так можно было просрать??? Лошары. Не быть вам никогда больше чемпионами.
    Ответить
    Томик
    1716654771
    Видимо плакать тренировались, а надо было к матчу готовиться.
    Ответить
    O-kolesov
    1716654772
    Вы кричали, что едете играть в красивый футбол. На "автобус" не согласны, вот и получайте.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716654827
    Эх,Динамо,такой шанс вам подарили соперники.И так его прое… А плачет и негодует каждый из ваших болельщиков!
    Ответить
    Таврида
    1716654848
    Так это из-за отстуствия повара Романа "Динамо" так обхезалось? Может ему тогда зарплату Лички, а Личке - зарплату повара, и "Динамо" чемпионом станет???
    Ответить
    Semenycch
    1716654871
    После хамства болельщиков этой команды презираю и саму команду!
    Ответить
    DVOK68
    1716655306
    Нормальное явление для них.В 1986 году такой же шанс упустили,и сейчас как тогда.Проклятие жены Севидова или футбольные причины тому виной,сами пусть разбираются.
    Ответить
    "supermax"
    1716655979
    Надо было играть ... А чем они занимались как-то непонятно... Отдали чемпионство немытым... Жаль
    Ответить
    Красногвардейчик
    1716657077
    МАРЦЕЛ!!!!! НУ НЕ ИГРАЮТ ТАК ЧЕМПИОНЫ!!! И нужно быть де билами, чтобы упустить такой шанс!!!! Вам нужна была просто ничья!!!! Нужно было умирать, а вы катали ВАТУ!!!!
    Ответить
    Алексей З
    1716657241
    Надо не плакать , а биться как краснодарцы, как Черников и Кравцов, а у вас нет в составе таких. Легионеры просто не догоняют , что команда 48 лет без титула. Жаль Краснодар , а вы просто разочаровали, так не играют золотые матчи.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+