Личка: «Игроки «Динамо» плачут»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 30-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Личка пришел на пресс-конференцию со всем штабом «Динамо».

Если бы москвичи не проиграли, то стали бы чемпионами.

«Не надо никаких комментариев по игре. Хочу поблагодарить всех, кто за моей спиной. Сезон закончился, все видели этих людей. Они помогали команде и мне: здесь медицинский, тренерский и административный штабы, начальник команды. Все они старались. Еще три‑четыре недели назад мы не были уверены, что будем играть в Краснодаре за чемпионство.

Ребята плачут в раздевалке. Ребята проделали фантастическую работу и дали болельщикам уверенность. У нас не получился маленький последний шанс. Я хочу сказать спасибо «Динамо» и раздевалке за эмоции, которые мне подарили. Эти ребята работают в тени, вы меня видите всегда. Напишите о них пару красивых слов – мы команда. Тут только нет повара Романа. Извиняюсь перед тобой, Роман», – сказал Личка.