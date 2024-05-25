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    Дюков прокомментировал чемпионство «Зенита»

    Президент РФС Александр Дюков отреагировал на чемпионство «Зенита».

    «Поздравляю футбольный клуб «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд – выдающееся достижение. Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу. Поздравляю игроков, Сергея Семака и его тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с этим великолепным достижением.

    Также хочу отметить невероятную интригу, которая сохранялась до последней минуты финального тура. Уверен, что все любители футбола надолго запомнят этот сезон и его непредсказуемую развязку», – сказал Дюков.

    • Дюков ранее был президентом «Зенита».
    • «Зенит» претендует на золотой дубль.
    • 2 июня в суперфинале Фонбет Кубка России «Зенит» сыграет с «Балтикой».

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    25.05.2024 22:47
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    Комментарии (6)
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    Оксана-Карева-google
    1716666704
    Коротко...Идите .......!!!!!!..........неполноценные...
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    Оксана-Карева-google
    1716666840
    Ребят я предлагаю не комментировать новости про эту помойку и не смотреть их матчи...Давайте понижать рейтинг ...Они просто издеваются...
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    СпорЦмен
    1716668348
    А я хочу поздравить мАсквичей с 3 местом. :))) Рад что вас сейчас плющит. :)))
    Ответить
    Оксана-Карева-google
    1716668458
    Пару недель не буду заходить на спортивные сайты,и уж тем-более не дай бог включить газпром-тв....
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