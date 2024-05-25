Дюков прокомментировал чемпионство «Зенита»

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на чемпионство «Зенита».

«Поздравляю футбольный клуб «Зенит» с очередной победой в чемпионате России! Завоевать трофей в шестой раз подряд – выдающееся достижение. Это результат многолетней слаженной и упорной работы, преданности футболу. Поздравляю игроков, Сергея Семака и его тренерский штаб, руководство клуба и болельщиков с этим великолепным достижением.

Также хочу отметить невероятную интригу, которая сохранялась до последней минуты финального тура. Уверен, что все любители футбола надолго запомнят этот сезон и его непредсказуемую развязку», – сказал Дюков.