Реакция Аршавина на чемпионство «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о развязке сезона РПЛ.

«Зенит» стал чемпионом 6-й раз подряд.

Это случилось благодаря победе над «Ростовом» (2:1) в 30-м туре РПЛ.

«То, что происходит, для меня чудо. Я не знал, что так все сложится. Если бы кто написал сценарий этого чемпионата, был бы самым великим писателем. Я бы отметил «Ростов», чемоданного настроения у футболистов Карпина не было.

«Зенит» показал характер, даже сегодня матч плохо складывался, но команда переломила игру и выиграла. «Динамо» нужно было сыграть вничью, но они этого не сделали», – сказал Аршавин.