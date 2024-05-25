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    Реакция Аршавина на чемпионство «Зенита»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о развязке сезона РПЛ.

    • «Зенит» стал чемпионом 6-й раз подряд.
    • Это случилось благодаря победе над «Ростовом» (2:1) в 30-м туре РПЛ.

    «То, что происходит, для меня чудо. Я не знал, что так все сложится. Если бы кто написал сценарий этого чемпионата, был бы самым великим писателем. Я бы отметил «Ростов», чемоданного настроения у футболистов Карпина не было.

    «Зенит» показал характер, даже сегодня матч плохо складывался, но команда переломила игру и выиграла. «Динамо» нужно было сыграть вничью, но они этого не сделали», – сказал Аршавин.

    • Следующий сезон РПЛ стартует 20 июля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1716660728
    Да, Динамо обосрались, опять показало свой уровень. :)))
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    somn
    1716660853
    Если честно, не ожидал. Зенит с победой!
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