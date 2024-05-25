Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Слишкович: «Оставляю Станковичу здоровый «Спартак»

    И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил исход матча 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).

    – 0:0 – честный результат. У соперника был самый лучший момент в матче, но Александр Максименко показал, что он – лучший вратарь чемпионата.

    У нас тоже были моменты. Однако результатом должны быть довольны обе команды.

    Мои игроки – герои. У нас девять футболистов пропускали встречу. Некоторым пришлось выходить на непривычных позициях.

    – Вы выглядите грустным.

    – Нет. Просто устал. После каждого матча человек эмоционально устает. И зачастую это тяжелее, чем физически.

    – Вы довольны игрой «Спартака» под вашим руководством?

    – Могу быть довольным. Конечно, должны были больше получить. Но у нас был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду, здоровую группу людей, которые готовы сделать шаг вперед.

    • Станкович примет «Спартак» после отпуска.
    • Сезон РПЛ стартует 20 июля.
    • «Спартак» не становился чемпионом с сезона-2016/17.

    Новости по теме
    «Зенит» повторил рекорд «Спартака» по чемпионствам подряд 6
    РПЛ. «Спартак» не смог выиграть у «Оренбурга» в заключительном матче сезона 17
    Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Спартак»: 25 мая 6
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:48
    Рекомендуем
    Комментарии (7)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716656168
    Слишковичу за свой отрезок в спартаке можно поставить твёрдую 4-ку по 5-ти бальной шкале. К сожалению вылетели из кубка, а так период его работы можно оценить положительно.
    Ответить
    Алексей З
    1716656204
    С этой группой прогресса не будет . Ждём 2-3 на усиление атаки.
    Ответить
    JTherry
    1716656294
    на мой взгляд, оздоровление Спартака будет, когда разгонят часть футболистов, не заслуживающих играть за Спартак, сливающих игры и тренеров... Слишковичу спасибо, что довёл до конца чемпионата команду, не бог весть какое место заняли и из Кубка вылетели от Балтики, но хотя бы их пятерки не вылетели, как ишаки...)
    Ответить
    DVOK68
    1716657827
    Владимира заочно благодарю за результаты команды при нём.Твёрдая 4 по школьной шкале...)
    Ответить
    slavа0508
    1716658245
    Неплохо Владимир .
    Ответить
    Cleaner
    1716659247
    В здоровом клубе игроки не бьют УМЫШЛЕННО соперника в пах! Спартак болен. Давно и тяжело. За Спартак СТЫДНО. С тем, что сейчас собрано в Спартаке бороться за чемпионство НЕРЕАЛЬНО!
    Ответить
    Artemka444
    1716660352
    Смех да и только!!!
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+