Слишкович: «Оставляю Станковичу здоровый «Спартак»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил исход матча 30-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:0).
– 0:0 – честный результат. У соперника был самый лучший момент в матче, но Александр Максименко показал, что он – лучший вратарь чемпионата.
У нас тоже были моменты. Однако результатом должны быть довольны обе команды.
Мои игроки – герои. У нас девять футболистов пропускали встречу. Некоторым пришлось выходить на непривычных позициях.
– Вы выглядите грустным.
– Нет. Просто устал. После каждого матча человек эмоционально устает. И зачастую это тяжелее, чем физически.
– Вы довольны игрой «Спартака» под вашим руководством?
– Могу быть довольным. Конечно, должны были больше получить. Но у нас был непростой момент, когда я начал с командой работать. Было много проблем. И теперь я оставляю новому тренеру здоровую команду, здоровую группу людей, которые готовы сделать шаг вперед.
- Станкович примет «Спартак» после отпуска.
- Сезон РПЛ стартует 20 июля.
- «Спартак» не становился чемпионом с сезона-2016/17.