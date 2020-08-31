Дзюба: «Поговорили с Соболевым по-мужски»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал примирение с форвардом «Спартака» Александра Соболевым.

«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», – приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной.