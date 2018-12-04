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    Дзюба: «Поговорили с Соболевым по-мужски»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал примирение с форвардом «Спартака» Александра Соболевым.

    «Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», – приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной.

    • В твиттере сборной России появилось совместное фото Александра Соболева и Артема Дзюбы.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3024

      алдан2014 6 минут назад

      Это правильно,в кой веки согласен с Дзюбой.Журналюги как обычно раздули из мухи слона

      1
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      Рейтинг: +1753

      zabvo9406 55 минут назад

      лучше бы ты так забивал. как п из д ишь!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12750

      silver29 1 час назад

      Как эта история надоела, шлюба пиарится на поле он никто, так решил так внимание к себе подогревать.

      1
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      Рейтинг: +7804

      Persona_non_Grata 1 час назад

      «Поговорили с Соболевым по-мужски» - это достижение для Дзюбы , ибо прославился он далеко не мужскими поступками . )))

      3
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      Рейтинг: -251

      зинет недоклуб 1 час назад

      азмуниха одобрила тебе слава богу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7949

      alarm 1 час назад

      как можно по-мужски разговаривать с дефкой в розовой юбке по фамилии соболева?

      0
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      Рейтинг: -251

      зинет недоклуб > alarm 1 час назад

      зачем ты так про дзюпу хахаххаполешко зинета

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      Рейтинг: +140

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Дзюбочка такой лапочка)))

      3
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      Рейтинг: +2110

      Genz 1 час назад

      А нам не нужно ваше качество игры. Его у вас нет.
      Вы уж извольте доложите,о чем был разговор.

      0
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      Рейтинг: +10885

      KLIM777 2 часа назад

      Раздули из мухи слона. Какая ссора? Просто стычка в матче Зенита и Спартака. И не более того. Такое у всех бывало.

      10
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      Рейтинг: +1398

      Aston > KLIM777 1 минуту назад

      Абсолютно согласен,это были эмоции,ничего криминального в этом нет

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