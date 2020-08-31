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Дзюба: «Поговорили с Соболевым по-мужски»

31 августа 2020, 14:50
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал примирение с форвардом «Спартака» Александра Соболевым.

«Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами. Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры», – приводит слова Дзюбы пресс-служба сборной.

  • В твиттере сборной России появилось совместное фото Александра Соболева и Артема Дзюбы.

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига
Комментарии (24)
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Закат ЕдРа
1598875234
Дзюбочка такой лапочка)))
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алдан2014
1598881852
Это правильно,в кой веки согласен с Дзюбой.Журналюги как обычно раздули из мухи слона
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polt
1598883505
Разговор по мужски это набить друг другу морды, а вы похоже облобызались в десны и сказали друг другу, что ты мой котик.
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vsespartak01
1598885498
я перехожу на нормальное отношение !кто со мной?прошу у всех прощения!
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Skull_Boy
1598886946
Ты мужик, скорее петух
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Cubinec1989
1598886994
Как с Азмуном?)
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serhio80
1598888523
Иди азмунку ***)
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Синитсосит
1598889138
Дзюба вообще в курсе событий то? а то реально может он узнаёт об инциденте в новостях, глупые раздували , зинид питорский отстой
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Спартак Имел
1598892255
ну мы то знаем как это по-мужски, раком и как с азмуном, ну вообщем спартовским соболев стал, теперь инфа 100%
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alp
1598896051
ну, как грица, и ладно.. главное, чтобы ни у одного ни у другого не осталось камня за пазухой.
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