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    Черчесов: «В сборной Сербии звучные фамилии. Но не надо бояться, а надо делать свою работу»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу с Сербией.

    «Мы максимально стараемся собирать игроков, потому что любой день для подготовки в такой короткий промежуток важен. Команда еще не в полном составе, нет Петрова, Сорокина и Газинского — мы дали им возможность выспаться, чтобы они прилетели к нам отдохнувшими после игры. Настроение у всех игроков хорошее. Сегодня мы наметим цели на весь зимний цикл, обозначим пункты, на которые следует обратить внимание. Сейчас тот случай, когда нужно быть в форме здесь и сейчас, поэтому будем изучать состояние футболистов и от этого отталкиваться.

    В сборной Сербии фамилии и клубы, которые они представляют, звучные, но есть игра, к которой надо готовиться. У нас есть опыт игры со звучными командами и именами, но мы на это не обращали и не обращаем внимания в том смысле, что не надо бояться. Надо просто делать свою работу», – сказал Черчесов.

    • 3 сентября россияне сыграют в Москве с Сербией.
    • На 6 сентября намечена встреча в Венгрии.

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    Источник: Ютуб-канал сборной России

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    Сегодня, 14:38
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2562

      Axe111 4 минуты назад

      Свою работу....свою работу,сидеть около своих ворот по 150 минут

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      Рейтинг: +824

      elessar arnor 2 часа назад

      сербы тоже не в похожем положении - тренер бездарный

      0
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