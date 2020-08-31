Черчесов: «В сборной Сербии звучные фамилии. Но не надо бояться, а надо делать свою работу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу с Сербией.

«Мы максимально стараемся собирать игроков, потому что любой день для подготовки в такой короткий промежуток важен. Команда еще не в полном составе, нет Петрова, Сорокина и Газинского — мы дали им возможность выспаться, чтобы они прилетели к нам отдохнувшими после игры. Настроение у всех игроков хорошее. Сегодня мы наметим цели на весь зимний цикл, обозначим пункты, на которые следует обратить внимание. Сейчас тот случай, когда нужно быть в форме здесь и сейчас, поэтому будем изучать состояние футболистов и от этого отталкиваться.

В сборной Сербии фамилии и клубы, которые они представляют, звучные, но есть игра, к которой надо готовиться. У нас есть опыт игры со звучными командами и именами, но мы на это не обращали и не обращаем внимания в том смысле, что не надо бояться. Надо просто делать свою работу», – сказал Черчесов.