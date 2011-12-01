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    Ильин, Бериша, Понсе – в старте у «Ахмата»; Кучаев, Влашич, Чалов сыграют с первых минут у ЦСКА

    Стали известны составы на матч 6-го тура между «Ахматом» и ЦСКА.

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Харин, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.

    Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Фукс, Сигурдссон, Бийол, Бистрович, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.

    Игра состоится на «Ахмат Арене», начало в 18:00 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии5
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      Рейтинг: -87

      Волька 17 минут назад

      Деффективная шипящая скотина нагучев коментатор .Не буду из-за него смотреть

      0
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      Рейтинг: +1882

      neim 27 минут назад

      Удачи конявым на выезде ! Ахмат нынче силён, но лошади тоже не промах !

      1
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      Рейтинг: +298

      Вальдемар IV > neim 27 минут назад

      удачи, но победы чаю

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Футурист 1 час назад

      Надеюсь после паузы в основе не бцдет всякиз марадешвилей и тикнизянов

      0
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      Рейтинг: +9479

      Skull_Boy > Футурист 44 минуты назад

      Сразу видно, что полный ноль в футболе и Марадишвили чуть ли не лучший игрок на данный момент в ЦСКА, после Влашича и Марио

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