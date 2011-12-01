Ильин, Бериша, Понсе – в старте у «Ахмата»; Кучаев, Влашич, Чалов сыграют с первых минут у ЦСКА

Деффективная шипящая скотина нагучев коментатор .Не буду из-за него смотреть
Стали известны составы на матч 6-го тура между «Ахматом» и ЦСКА.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Харин, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Силва, Понсе.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Иванов, Кадыров, Роши, Швец, Садулаев, Кадыров, Мелкадзе.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Тикнизян, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Фукс, Сигурдссон, Бийол, Бистрович, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч, Эджуке.
Игра состоится на «Ахмат Арене», начало в 18:00 по московскому времени.