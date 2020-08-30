Президент Аргентины – Месси: «Завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб»

Альберто Фернандес, президент Аргентины, обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Он призвал игрока вернуться на родину.
«Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб», – цитирует Фернандеса «Чемпионат» со ссылкой на Marca.
- Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили акцию – они тоже хотят прихода Месси.
- Лео – воспитанник «Ньюэллс Олд Бойз».
- Игрок хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».
Источник: «Чемпионат»