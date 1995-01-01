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    Президент Аргентины – Месси: «Завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб»

    Альберто Фернандес, президент Аргентины, обратился к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси. Он призвал игрока вернуться на родину.

    «Вы в сердцах каждого из нас, и мы рискуем никогда не увидеть, как вы играете на нашей земле. Доставьте нам удовольствие и завершите карьеру в «Ньюэллс Олд Бойз». Это ваш клуб», – цитирует Фернандеса «Чемпионат» со ссылкой на Marca.

    • Фанаты «Ньюэллс Олд Бойз» устроили акцию – они тоже хотят прихода Месси.
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    • Игрок хочет продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3161

      TOMSON 1 час назад

      Он ещё не завершает карьеру. И ему есть ещё что показать не только Аргентине, но и всему миру.

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