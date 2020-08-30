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  • Газизов – о первом месте «Спартака»: «Надо привыкать. Игра показывает, что все делается правильно»

Газизов – о первом месте «Спартака»: «Надо привыкать. Игра показывает, что все делается правильно»

30 августа 2020, 00:23
4

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил результат матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). По ходу встречи москвичи уступали.

«Промежуточное первое место? Я думаю, надо привыкать. Мне приятно, что команда играет и показывает характер. Это самое главное. Радует болельщиков. Ребята молодцы, равно как и Доменико Тедеско. Игра показывает, что все делается правильно.

Поздравляю команду с духом, силой, желанием. Большое спасибо болельщикам. Всегда буду повторять, что это все делается для них», – сказал Газизов.

  • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
  • «Арсенал» занимает 11-е место.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (4)
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-fant-
1598736852
Смешанные чувства... При всех за и против команда какой то выдающейся игры не показала плюс ещё и судьи напортачили... К такому привыкать нет желания.
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Jhon1989
1598737548
13 числа все твои слова будут опровергнуты...))
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DOCTOR PENALTY
1598774823
Игра ничего не показывает, она очень посредственная. Спартаковский дух в клубе давно просрали, он остался только у болельщиков. Сила, желание???... Шамиль, проснись, ты - в Спартаке, не в Уфе! Почувствуй разницу, наконец-то.
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NewLife
1598775786
Пока что игра Спартака не соответствует привыканию к первому месту. Надеюсь на улучшение в будущем.
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