Газизов – о первом месте «Спартака»: «Надо привыкать. Игра показывает, что все делается правильно»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил результат матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). По ходу встречи москвичи уступали.

«Промежуточное первое место? Я думаю, надо привыкать. Мне приятно, что команда играет и показывает характер. Это самое главное. Радует болельщиков. Ребята молодцы, равно как и Доменико Тедеско. Игра показывает, что все делается правильно.

Поздравляю команду с духом, силой, желанием. Большое спасибо болельщикам. Всегда буду повторять, что это все делается для них», – сказал Газизов.