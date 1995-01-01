Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?

    Газизов – о первом месте «Спартака»: «Надо привыкать. Игра показывает, что все делается правильно»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов оценил результат матча шестого тура РПЛ против «Арсенала» (2:1). По ходу встречи москвичи уступали.

    «Промежуточное первое место? Я думаю, надо привыкать. Мне приятно, что команда играет и показывает характер. Это самое главное. Радует болельщиков. Ребята молодцы, равно как и Доменико Тедеско. Игра показывает, что все делается правильно.

    Поздравляю команду с духом, силой, желанием. Большое спасибо болельщикам. Всегда буду повторять, что это все делается для них», – сказал Газизов.

    • «Спартак» будет первым как минимум до завтра, 30 августа.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с ЦСКА.
    • «Арсенал» занимает 11-е место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:23
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1044

      Jhon1989 40 минут назад

      13 числа все твои слова будут опровергнуты...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      -fant- 51 минуту назад

      Смешанные чувства... При всех за и против команда какой то выдающейся игры не показала плюс ещё и судьи напортачили... К такому привыкать нет желания.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78773
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru