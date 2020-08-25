ESPN опубликовал факс, который Месси отправил «Барселоне»

Месси, как личность, как спортсмен, как звезда футбола, играет для нас для болельщиков, он нас радует постоянно своим творчеством на поле. Возможно из-за него наше поколение и любит красивый футбол и мы хотим смотреть на его игру бесконечно. А Барса, там сгнила верхушка и нам до неё нет никакого дела. Но футбол Месси мы будем продолжать любить и не важно где он окажется. Финты Хунты с расторжением контракта это выпады против нас. Надеюсь что для Лео всё закончится благополучно. НЕ надо его обижать, он действительно гений. Пусть у него всё будет хорошо.
Опубликован факс, который нападающий Лионель Месси направил «Барселоне», чтобы уведомить об уходе из клуба.
В письме он связал свое решение с личными мотивами.
«В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом.
Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом», – говорится в письме.
El fax del que habló el mundo: a través de esta carta, Leo Messi le comunicó a la dirigencia del Barcelona que no jugará más en el club catalán. pic.twitter.com/qetW8uGkzy— ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) August 25, 2020