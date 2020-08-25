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    ESPN опубликовал факс, который Месси отправил «Барселоне»

    Опубликован факс, который нападающий Лионель Месси направил «Барселоне», чтобы уведомить об уходе из клуба.

    В письме он связал свое решение с личными мотивами.

    «В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом.

    Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом», – говорится в письме.

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    Источник: ESPN Argentina

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1028

      Александр52 24 минуты назад

      Месси, как личность, как спортсмен, как звезда футбола, играет для нас для болельщиков, он нас радует постоянно своим творчеством на поле. Возможно из-за него наше поколение и любит красивый футбол и мы хотим смотреть на его игру бесконечно. А Барса, там сгнила верхушка и нам до неё нет никакого дела. Но футбол Месси мы будем продолжать любить и не важно где он окажется. Финты Хунты с расторжением контракта это выпады против нас. Надеюсь что для Лео всё закончится благополучно. НЕ надо его обижать, он действительно гений. Пусть у него всё будет хорошо.

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      Рейтинг: +465

      MEHROJ ЗЕНИТ 30 минут назад

      Этот цирк ещё долго будет продолжаться

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      Рейтинг: +1161

      almanev 46 минут назад

      Не уйдёт, у него после каждого проигрыша в финале похожая песня, то из сборной уйду, то из Барселоны

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      Рейтинг: +10433

      Cules2013 > almanev 40 минут назад

      раньше причин не было таких веских, и всё так далеко не заходило

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