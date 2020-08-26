ESPN опубликовал факс, который Месси отправил «Барселоне»

Опубликован факс, который нападающий Лионель Месси направил «Барселоне», чтобы уведомить об уходе из клуба.

В письме он связал свое решение с личными мотивами.

«В соответствии с настоящим письмом я, Лионель Андрес Месси, прошу расторгнуть договор о трудовых отношениях, с уважаемым клубом, защищая себя пунктом № 24, который позволяет мне пользоваться этим правом.

Я ценю все возможности личностного роста и профессиональной подготовки, которые были предоставлены мне в течение рабочего времени. Однако личные мотивы заставили меня принять это трудное решение, которое, я надеюсь, будет встречено руководством наилучшим образом», – говорится в письме.