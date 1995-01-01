Луческу – о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: «Техничная команда играла против организованной»

Ситуация с тренером Луческу в ДК - это, конечно, трэш редкостный. Тем не менее, первый трофей уже есть, сразу же, ещё и 3-1 в основное время против Шахтёра. Часто тренеры, что приходят на новенького, выигрывают Суперкубок "на халяву", в серии пенальти или против несильного соперника.
Интересно, что будет дальше. Но, при первых же траблах, Луческу могут выгнать со свистом.
Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче за Суперкубок Украины.
«Техничная команда играла против организованной – организованная выиграла. Но игроки «Шахтера» были очень хороши технически. У нас отсутствовало несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.
Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь – очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали «Шахтер». В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю «Шахтеру» удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках», – заявил румынский специалист.
- «Динамо» завоевало третий подряд Суперкубок страны и девятый в своей истории.
- Луческу летом возглавил киевлян, болельщики требовали подать в отставку, потому что на протяжении 12 лет румын работал в «Шахтере».