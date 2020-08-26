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  • Луческу – о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: «Техничная команда играла против организованной»

Луческу – о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: «Техничная команда играла против организованной»

26 августа 2020, 09:07
1

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче за Суперкубок Украины.

«Техничная команда играла против организованной – организованная выиграла. Но игроки «Шахтера» были очень хороши технически. У нас отсутствовало несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.

Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь – очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали «Шахтер». В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю «Шахтеру» удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках», – заявил румынский специалист.

  • «Динамо» завоевало третий подряд Суперкубок страны и девятый в своей истории.
  • Луческу летом возглавил киевлян, болельщики требовали подать в отставку, потому что на протяжении 12 лет румын работал в «Шахтере».

Источник: Tribuna
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер Луческу Мирча
Комментарии (1)
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Cules2013
1598424543
Ситуация с тренером Луческу в ДК - это, конечно, трэш редкостный. Тем не менее, первый трофей уже есть, сразу же, ещё и 3-1 в основное время против Шахтёра. Часто тренеры, что приходят на новенького, выигрывают Суперкубок "на халяву", в серии пенальти или против несильного соперника. Интересно, что будет дальше. Но, при первых же траблах, Луческу могут выгнать со свистом.
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