Луческу – о победе над «Шахтером» в Суперкубке Украины: «Техничная команда играла против организованной»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Шахтером» (3:1) в матче за Суперкубок Украины.

«Техничная команда играла против организованной – организованная выиграла. Но игроки «Шахтера» были очень хороши технически. У нас отсутствовало несколько игроков, но те футболисты, которые их заменили, показали командную игру, играли на самопожертвование. Это удалось.

Финал не играется, финал побеждается. Если не выигрываешь – очень грустно. Ребята хорошо подготовились к матчу, анализировали «Шахтер». В большей степени удалось нейтрализовать сильные стороны соперника. Желаю «Шахтеру» удачи в ЛЧ, очень хорошая команда. Нам всем нужна удача в еврокубках», – заявил румынский специалист.