Кокорин: «Я получил травму в «Спартаке». У меня не было ее при подписании контракта»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии.

Форвард перешел в московский клуб перед стартом сезона, но еще не провел ни одного матча из-за травмы.

Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рому».

«Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Потом у меня было плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.

При подписании контракта у меня не было травмы, я получил ее здесь. Нужно чуть-чуть подождать. Я начал тренироваться в общей группе, но еще некоторые вещи делаю индивидуально», – сказал Кокорин.