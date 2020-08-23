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    Кокорин: «Я получил травму в «Спартаке». У меня не было ее при подписании контракта»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии.

    • Форвард перешел в московский клуб перед стартом сезона, но еще не провел ни одного матча из-за травмы.
    • Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рому».

    «Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Потом у меня было плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.

    При подписании контракта у меня не было травмы, я получил ее здесь. Нужно чуть-чуть подождать. Я начал тренироваться в общей группе, но еще некоторые вещи делаю индивидуально», – сказал Кокорин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.08.2020 21:36
    Комментарии15
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      Рейтинг: +439

      Zenit_Zenit 1 минуту назад

      Кокоша - индивидуально сольёшься вместе с мясом в москва реку...
      Нева могуча, Москва - вонюча...

      0
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      Рейтинг: +242

      inzek 52 минуты назад

      что не говорите, а я верю. такое тоже бывает!

      0
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      Рейтинг: +10100

      derrik2000 1 час назад

      Давай поскорее излечивайся и выходи в основе!
      КЛАССНЫХ игроков в Спартаке наперечёт.

      1
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      Рейтинг: +24179

      VVM1964 > derrik2000 41 минуту назад

      А я бы его продал , при том что за него дают неплохие деньги ( ну если верить слухам )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10100

      derrik2000 > VVM1964 31 минуту назад

      Не.
      Если будет ИГРАТЬ, то очень полезен будет в атаке.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2185

      vsespartak01 > VVM1964 30 минут назад

      просто надо дать ему шанс!и все получится!

      1
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      Рейтинг: +1246

      kvm 2 часа назад

      у кокоши спазм ануса?

      2
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      Рейтинг: +2185

      vsespartak01 > kvm 52 минуты назад

      сними парик мы знаем,что ты алармоборат!и у тебя в черепе дырка и мозг практически покинул твою дурную голову!

      2
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      Рейтинг: -268

      Синитсосит 2 часа назад

      беги в зинид скорее, там калечи нужны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23971

      oyabun 2 часа назад

      При нынешнем хорошо сыгранном составе Спартака отсутствие Кокорина совсем не критично. Остается только 2 проблемных позиции - правый крайний и опорник. А с трансферами как то глухо..

      5
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      Рейтинг: +10100

      derrik2000 > oyabun 1 час назад

      Будем надеяться, что Газизов да-а-а-алеко не пасынок Прядкина Цорн: всё сделает чётко, быстро и, главное, ПРАВИЛЬНО "без шума и пыли".

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +64

      SmokingDog > oyabun 1 час назад

      Зоба кстати неплохо сегодня правый фланг взрывал,но конечно же нужен ещё один правый да и левого тоже не помешало бы.Айртон может пропускать из за перебора жёлтых или просто плохое самочувствие,ещ один всю игру не вытянет

      2
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      ...
      Рейтинг: +2039

      Genz > oyabun 1 час назад

      С учётом,что играть каждый третий день,и вдруг ,кто получит из основных игроков травмы, Кокорин необходим в Спартаке,как ещё один сильный игрок. Сегодня по позициям у Спартака получилось,но может рухнуть в следующих играх. Кокорин необходим в команде, он поможет

      1
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      Рейтинг: +6270

      Борат 2 часа назад

      Во как хрюкает !
      Гыгы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17962

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Мы конечно верим, но....

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