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  • Кокорин: «Я получил травму в «Спартаке». У меня не было ее при подписании контракта»

Кокорин: «Я получил травму в «Спартаке». У меня не было ее при подписании контракта»

23 августа 2020, 21:36
32

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин рассказал о своем физическом состоянии.

  • Форвард перешел в московский клуб перед стартом сезона, но еще не провел ни одного матча из-за травмы.
  • Ранее сообщалось, что он может перейти в «Рому».

«Что касается травмы, я почувствовал, что это был спазм. Потом у меня было плановый осмотр и он показал, что есть повреждение, а это на две-три недели. Мы все склонялись к тому, что лучше перетерпеть.

При подписании контракта у меня не было травмы, я получил ее здесь. Нужно чуть-чуть подождать. Я начал тренироваться в общей группе, но еще некоторые вещи делаю индивидуально», – сказал Кокорин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (32)
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oyabun
1598208417
При нынешнем хорошо сыгранном составе Спартака отсутствие Кокорина совсем не критично. Остается только 2 проблемных позиции - правый крайний и опорник. А с трансферами как то глухо..
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Синитсосит
1598208814
беги в зинид скорее, там калечи нужны
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kvm
1598208940
у кокоши спазм ануса?
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derrik2000
1598212107
Давай поскорее излечивайся и выходи в основе! КЛАССНЫХ игроков в Спартаке наперечёт.
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Zenit_Zenit
1598217086
Кокоша - индивидуально сольёшься вместе с мясом в москва реку... Нева могуча, Москва - вонюча...
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Masteralex
1598218253
вот и карма прилетела, даже ещё не начал играть, говорил что это ничем хорошим этот гнилой трансфер не кончится :) как с Еременко было, так и тут
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paracetamol
1598222841
Свини пинков надавали?
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Semargl18
1598228423
Угу.. Конечно верим... Прям что ты её не придумал и не симулируешь ага..
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Atom2020
1598233171
Кокорин, забирай свою табуретку, которой Шпака бил ... и уходи из Спартака! Жадный мерзкий симулянт!
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Garrincha58
1598253365
у Кокошки насморк хрюкалка не дышит
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