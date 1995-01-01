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    «Чайка» оспорит отстранение спортивного директора Баяна за ставки

    Клуб ФНЛ «Чайка» выступил с официальным заявлением по поводу отстранения от футбола спортивного директора Олега Баяна. Комитет по этике РФС установил, что вопреки законодательству функционер делал ставки.

    «Со вчерашнего дня, во исполнение вышеуказанного решения Олег Баян временно отстранен от выполнения своих трудовых обязанностей, вплоть до отмены данного запрета, установленного решением РФС.

    Настоящим заявлением хотим уведомить, что клуб в установленные сроки подаст апелляцию на данное решение в Апелляционный комитет РФС.

    Футбольный клуб «Чайка» всегда будет отстаивать права своих сотрудников в любой возможной для этого инстанции», – написала «Чайка».

    • У «Чайки» есть задача выйти в РПЛ по итогам сезона.
    • Клуб в ФНЛ идет в зоне вылета.
    • «Чайку» тренирует бывший тренер «Анжи» Магомед Адиев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Чайки»

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