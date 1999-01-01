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    Спортивного директора «Чайки» Баяна отстранили на два года за ставки

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин рассказал об итогах заседания. Наказания за ставки получили два человека.

    «Состоялось заседание комитета по этики, по его итогам спортивный директор «Чайки» Олег Баян отстранeн от футбольной деятельности на два года. Также условно на год дисквалифицирован игрок «Коломны» Ефим Бойцов.

    Баян ставил на разные матчи, в том числе игры РПЛ. Но не на матчи «Чайки». Бойцов, признавший свою вину, на игры своей команда тоже не ставил. Но футбольным деятелям вообще нельзя ставить! Это запрещено и законом и контактами. В будущем таких нарушителей будут просто отстранять от футбола», – сказал Созин.

    • У «Чайки» есть задача выйти в РПЛ по итогам сезона.
    • Клуб в ФНЛ идет в зоне вылета.
    • Бойцов сейчас без клуба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2445

      absent32 1 час назад

      Баян свое отыграл)))

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