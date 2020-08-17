Покеттино может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с назначением Маурисио Покеттино на пост главного тренера, сообщает The Sun.

По информации источника, аргентинский специалист может возглавить команду, если Хосеп Гвардиола откажется продлевать контракт, истекающий следующим летом.

Сам Покеттино, несмотря на интерес со стороны «Барселоны», предпочитает продолжить карьеру в АПЛ.