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Покеттино может сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

17 августа 2020, 09:17
4

«Манчестер Сити» рассматривает вариант с назначением Маурисио Покеттино на пост главного тренера, сообщает The Sun.

По информации источника, аргентинский специалист может возглавить команду, если Хосеп Гвардиола откажется продлевать контракт, истекающий следующим летом.

Сам Покеттино, несмотря на интерес со стороны «Барселоны», предпочитает продолжить карьеру в АПЛ.

  • В субботу «Сити» вылетел от «Лиона» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
  • В АПЛ команда Гвардиолы финишировала второй.
  • Покеттино уволили из «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Почеттино Маурисио
Комментарии (4)
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dinar7777dinar
1597657257
the sun и этим все сказано !
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