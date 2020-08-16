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  • Фанат «Локомотива», задержанный за бело-красно-белый флаг: «У белорусов и у нас одна цель: мы говорим «уходи» человеку, а он не уходит»

Фанат «Локомотива», задержанный за бело-красно-белый флаг: «У белорусов и у нас одна цель: мы говорим «уходи» человеку, а он не уходит»

16 августа 2020, 12:20
31

Болельщик «Локомотива» Виктор Дятликович, задержанный за бело-красно-белый флаг на матче второго тура РПЛ против «Краснодара» (1:0), объяснил свой поступок. Он хотел поддержать белорусов.

– Пришел с этим флагом, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые страдают от режима Лукашенко и пытаются доказать свою победу на нечестных выборах.

– Вы белорус?

– Да, у меня двойное гражданство – белорусское и российское. Живу в Москве более 20 лет. Все эти годы болею за «Локомотив».

Кстати, считаю, что у белорусского народа и болельщиков «Локомотива» одна и та же цель – мы говорим «уходи» человеку на высокой должности, а он не уходит.

– Почему для вас было важно сегодня выразить свою позицию?

– У меня родители, брат и племянница живут в Беларуси. Они в шоке от жестокости полиции по отношению к демонстрантам. Два-три человека погибли, 80 пропали без вести.

И если раньше Александр Лукашенко действительно мог выиграть выборы – была пограничная ситуация, то сейчас за него голосовали единицы, и все видят фальсификации.

Он 26 лет у власти и считает, что ему можно все. Даже называл идиотам людей, которые верят в коронавирус. Говорил лечиться тракторами. Люди понимали, что не защищены государством.

– Что вам грозит?

– Я сейчас прочитал: от 3 до 10 тысяч рублей штрафа или общественные работы до 160 часов.

  • В Белоруссии проходят протесты, забастовки несогласных с итогами президентских выборов.
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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Локомотив
Комментарии (31)
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NewLife
1597570532
Бомбардир хочет, чтобы мы здесь писали о политике ? Очень хоца денег за клики, спорт пох ?
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Томик
1597570791
А бомбардир действительно охренел. Пора бы разобраться, это филиал "дождя" или "эхо"? А если нет- уберите всю эту хрень с футбольного ресурса.
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yarik1_78
1597570983
Что в нашем случае что в Беларусском,уйдут они только вперёд ногами.
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Олег1204
1597572005
Все здорово, токо Белорусам наши потуги не нужны, они на каждом митинге об этом говорят и просят не лезть к ним
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Hektor 84
1597573073
Так а что ты Датликович здесь делаешь? Бегаешь со своим флагом и провоцируешь людей? Своих майданов нам тут еще не хватало. Вот и вали в Белорусь и борись за свободу своей страны со своим флагом. Нам тут своего говна хватает. А то попрятались в России и выражают свои протесты. Вперед на баррикады! Нех языком чесать!
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_Marqella_
1597574311
Правильно сделали, что посадили.. Не на футболе нужно выражать свои политические позиции...Тут ребятишки в мячик играют а другие людишки на это смотрят...ни какой политики...))
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Иван Петров 1986
1597574788
Придурок! Ты - то тут причем. Там без тебя разберутся.
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serhio80
1597576046
Нет у нас двойного гражданства, паспорт РФ ему занулите
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sochi-2013
1597587025
Поезжай в Минск и протестуй, герой диванный!
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Рубинище
1597596678
Про карону уже давно всем всё ясно, и я с Лукашенко согласен. как раз вирус и показал, кто под дудку пляшет, а кто нет. Каким зомбированы нужно быть, что бы не видеть типичную желтизну. все эти "якобы революции" по одному сценарию. Уроки Украины им не почём.
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