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    Фанат «Локомотива», задержанный за бело-красно-белый флаг: «У белорусов и у нас одна цель: мы говорим «уходи» человеку, а он не уходит»

    Болельщик «Локомотива» Виктор Дятликович, задержанный за бело-красно-белый флаг на матче второго тура РПЛ против «Краснодара» (1:0), объяснил свой поступок. Он хотел поддержать белорусов.

    – Пришел с этим флагом, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые страдают от режима Лукашенко и пытаются доказать свою победу на нечестных выборах.

    – Вы белорус?

    – Да, у меня двойное гражданство – белорусское и российское. Живу в Москве более 20 лет. Все эти годы болею за «Локомотив».

    Кстати, считаю, что у белорусского народа и болельщиков «Локомотива» одна и та же цель – мы говорим «уходи» человеку на высокой должности, а он не уходит.

    – Почему для вас было важно сегодня выразить свою позицию?

    – У меня родители, брат и племянница живут в Беларуси. Они в шоке от жестокости полиции по отношению к демонстрантам. Два-три человека погибли, 80 пропали без вести.

    И если раньше Александр Лукашенко действительно мог выиграть выборы – была пограничная ситуация, то сейчас за него голосовали единицы, и все видят фальсификации.

    Он 26 лет у власти и считает, что ему можно все. Даже называл идиотам людей, которые верят в коронавирус. Говорил лечиться тракторами. Люди понимали, что не защищены государством.

    – Что вам грозит?

    – Я сейчас прочитал: от 3 до 10 тысяч рублей штрафа или общественные работы до 160 часов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +972

      yarik1_78 6 минут назад

      Что в нашем случае что в Беларусском,уйдут они только вперёд ногами.

      2
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      Рейтинг: +3593

      Томик 9 минут назад

      А бомбардир действительно охренел. Пора бы разобраться, это филиал "дождя" или "эхо"? А если нет- уберите всю эту хрень с футбольного ресурса.

      0
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      Рейтинг: +3593

      Томик 11 минут назад

      Фамилия у задержанного говорящая.

      0
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      Рейтинг: +2403

      NewLife 13 минут назад

      Бомбардир хочет, чтобы мы здесь писали о политике ? Очень хоца денег за клики, спорт пох ?

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