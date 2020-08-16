Фанат «Локомотива», задержанный за бело-красно-белый флаг: «У белорусов и у нас одна цель: мы говорим «уходи» человеку, а он не уходит»

Болельщик «Локомотива» Виктор Дятликович, задержанный за бело-красно-белый флаг на матче второго тура РПЛ против «Краснодара» (1:0), объяснил свой поступок. Он хотел поддержать белорусов.

– Пришел с этим флагом, чтобы выразить солидарность с белорусами, которые страдают от режима Лукашенко и пытаются доказать свою победу на нечестных выборах.

– Вы белорус?

– Да, у меня двойное гражданство – белорусское и российское. Живу в Москве более 20 лет. Все эти годы болею за «Локомотив».

Кстати, считаю, что у белорусского народа и болельщиков «Локомотива» одна и та же цель – мы говорим «уходи» человеку на высокой должности, а он не уходит.

– Почему для вас было важно сегодня выразить свою позицию?

– У меня родители, брат и племянница живут в Беларуси. Они в шоке от жестокости полиции по отношению к демонстрантам. Два-три человека погибли, 80 пропали без вести.

И если раньше Александр Лукашенко действительно мог выиграть выборы – была пограничная ситуация, то сейчас за него голосовали единицы, и все видят фальсификации.

Он 26 лет у власти и считает, что ему можно все. Даже называл идиотам людей, которые верят в коронавирус. Говорил лечиться тракторами. Люди понимали, что не защищены государством.

– Что вам грозит?

– Я сейчас прочитал: от 3 до 10 тысяч рублей штрафа или общественные работы до 160 часов.

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