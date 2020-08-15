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    Черчесов: «Приятно удивлен, как Нурмагомедов профессионально разбирается в футболе»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов смотрел матч второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:0) в компании российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. По словам тренера, уроженец Дагестана разбирается в футболе.

    «Матч «Локомотив» – «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлeн тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» – написал Черчесов в инстаграме.

    • У Нурмагомедова летом умер отец.
    • Сборная России 3 сентября сыграет в Лиге наций против сербов.
    • Россияне не играют с ноября.

    text

    Публикация от text (@stanislav.cherchesov.official) 15 Авг 2020 в 12:02 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Станислава Черчесова

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    15.08.2020 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1519

      Puddle 1 час назад

      Получше, чем всякие Цорны, Газисовы, Федуны....

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