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  • Черчесов: «Приятно удивлен, как Нурмагомедов профессионально разбирается в футболе»

Черчесов: «Приятно удивлен, как Нурмагомедов профессионально разбирается в футболе»

15 августа 2020, 23:38
9

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов смотрел матч второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:0) в компании российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. По словам тренера, уроженец Дагестана разбирается в футболе.

«Матч «Локомотив» – «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлeн тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» – написал Черчесов в инстаграме.

  • У Нурмагомедова летом умер отец.
  • Сборная России 3 сентября сыграет в Лиге наций против сербов.
  • Россияне не играют с ноября.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Станислава Черчесова
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (9)
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Hektor 84
1597550865
Возьми его помошником
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woyser
1597551581
Удивил! Кавказ - наше всё! Скажи-ка дядя, ведь не даром, Москва спалённая пожаром, кавказу отдана?!
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Mr.Boombastic
1597554050
Две обезьяны
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житель СПб
1597554657
Интересно, как они оба оценили неназначенный пенальти в ворота Локомотива?
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Garrincha58
1597560814
футбол не такая уж сложная игра чтобы в нём не разбираться если человек давно интересуется и болеет то тут всё понятно
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Derzkiy1
1597565563
Хабиб в футболе уверен лучше усатого разбирается !
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