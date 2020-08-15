Черчесов: «Приятно удивлен, как Нурмагомедов профессионально разбирается в футболе»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов смотрел матч второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:0) в компании российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова. По словам тренера, уроженец Дагестана разбирается в футболе.

«Матч «Локомотив» – «Краснодар» посмотрел вместе с Хабибом Нурмагомедовым. Приятно удивлeн тем, как профессионально он разбирается в футболе. Планировал подарить ему мяч сборной России с автографом гораздо раньше, сегодня подарок нашел адресата!» – написал Черчесов в инстаграме.

У Нурмагомедова летом умер отец.

Сборная России 3 сентября сыграет в Лиге наций против сербов.

Россияне не играют с ноября.