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    Отец Черышева: «Тренер «Валенсии» рассчитывает на Дениса»

    Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, дал понять, что его сын останется в испанском клубе.

    «Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», – сказал Черышев-старший.

    • Контракт игрока с «Валенсией» рассчитан до июня 2022 года.
    • В прошлом сезоне россиянин провел 31 матч, забил три гола и сделал два ассиста.
    • По информации Superdeporte, Черышев этим летом отказал московскому клубу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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