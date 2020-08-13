Отец Черышева: «Тренер «Валенсии» рассчитывает на Дениса»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, дал понять, что его сын останется в испанском клубе.

«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», – сказал Черышев-старший.