Отец Черышева: «Тренер «Валенсии» рассчитывает на Дениса»

Дмитрий Черышев, отец вингера «Валенсии» Дениса Черышева, дал понять, что его сын останется в испанском клубе.
«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем мы увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», – сказал Черышев-старший.
- Контракт игрока с «Валенсией» рассчитан до июня 2022 года.
- В прошлом сезоне россиянин провел 31 матч, забил три гола и сделал два ассиста.
- По информации Superdeporte, Черышев этим летом отказал московскому клубу.
Источник: «Матч ТВ»