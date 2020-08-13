Гасперини – о поражении от «ПСЖ»: «Было бы лучше пропустить раньше 90-й минуты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Французы победили со счетом 2:1.

До 90-й минуты итальянцы выигрывали 1:0.

«Очень обидно, что мы были так близки к этой невероятной цели. Мы довольны своим выступлением в Лиге чемпионов. Мы постоянно прибавляли в матчах с лучшими командами Европы. Могу только поблагодарить парней за то, что они сделали в этом сезоне.

Мы могли пропустить и раньше. Думаю, так было бы даже лучше, ведь голы, пропущенные в компенсированное время, ранят еще сильнее. Мы сделали все возможное после длинного и изматывающего цикла матчей, так что могу лишь сказать ребятам спасибо», – сказал Гасперини.