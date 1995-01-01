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    Гасперини – о поражении от «ПСЖ»: «Было бы лучше пропустить раньше 90-й минуты»

    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился эмоциями после четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «ПСЖ».

    • Французы победили со счетом 2:1.
    • До 90-й минуты итальянцы выигрывали 1:0.

    «Очень обидно, что мы были так близки к этой невероятной цели. Мы довольны своим выступлением в Лиге чемпионов. Мы постоянно прибавляли в матчах с лучшими командами Европы. Могу только поблагодарить парней за то, что они сделали в этом сезоне.

    Мы могли пропустить и раньше. Думаю, так было бы даже лучше, ведь голы, пропущенные в компенсированное время, ранят еще сильнее. Мы сделали все возможное после длинного и изматывающего цикла матчей, так что могу лишь сказать ребятам спасибо», – сказал Гасперини.

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    Источник: Football Italia

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