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    Газизов: «Уверен, все эти плохие моменты сделают «Спартак» лучшим, самым сильным»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что команда будет прибавлять. В первом туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

    «Я уверен, все эти ситуации, все эти плохие моменты, которые происходят сегодня со «Спартаком», сделают нас сильнее. Мы будем лучшими, самыми сильными. Я в этом уверен. Встретимся на футболе», – сказал функционер.

    • Во втором туре «Спартак» сыграет с «Ахматом».
    • Было признано, что в матче с «Сочи» результативную ошибку в пользу сочинцев допустил судья.
    • Газизова назначили в «Спартак» в июле.

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    Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»

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