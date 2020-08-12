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  • Газизов: «Уверен, все эти плохие моменты сделают «Спартак» лучшим, самым сильным»

Газизов: «Уверен, все эти плохие моменты сделают «Спартак» лучшим, самым сильным»

12 августа 2020, 00:15
6

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что команда будет прибавлять. В первом туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Я уверен, все эти ситуации, все эти плохие моменты, которые происходят сегодня со «Спартаком», сделают нас сильнее. Мы будем лучшими, самыми сильными. Я в этом уверен. Встретимся на футболе», – сказал функционер.

  • Во втором туре «Спартак» сыграет с «Ахматом».
  • Было признано, что в матче с «Сочи» результативную ошибку в пользу сочинцев допустил судья.
  • Газизова назначили в «Спартак» в июле.

Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (6)
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oyabun
1597208550
Судья всё равно сильнее любой команды на поле. Что хотят, то и воротят.
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NewLife
1597214669
Правильная постановка вопроса.
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Продюсер Азамат
1597217345
ничево, мы сщас наши памоешные умы натянем и повысерем что-нить, как нам кажется дельное неаригинальноае, но очень пакастное в эфир, вот мой пратеже Борат, красава уже высрал, нраится_горд за бамжевик
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выхухоль
1597218756
Газиз просто умничка, я тоже думаю что подобное закалит команду, возможно спаяет коллектив в монолит. Шамиль там, значит скорее всего так и будет, очень умный дядька, просто супер
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zigbert
1597222798
Правильные слова. Сейчас нет места унынию, еще ничего не потеряно. Будет игра будут и очки.
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