Газизов: «Уверен, все эти плохие моменты сделают «Спартак» лучшим, самым сильным»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что команда будет прибавлять. В первом туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Сочи» (2:2).
«Я уверен, все эти ситуации, все эти плохие моменты, которые происходят сегодня со «Спартаком», сделают нас сильнее. Мы будем лучшими, самыми сильными. Я в этом уверен. Встретимся на футболе», – сказал функционер.
- Во втором туре «Спартак» сыграет с «Ахматом».
- Было признано, что в матче с «Сочи» результативную ошибку в пользу сочинцев допустил судья.
- Газизова назначили в «Спартак» в июле.
Источник: ютуб-канал «Матч ТВ»