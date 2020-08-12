Газизов: «Уверен, все эти плохие моменты сделают «Спартак» лучшим, самым сильным»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов уверен, что команда будет прибавлять. В первом туре РПЛ москвичи сыграли вничью с «Сочи» (2:2).

«Я уверен, все эти ситуации, все эти плохие моменты, которые происходят сегодня со «Спартаком», сделают нас сильнее. Мы будем лучшими, самыми сильными. Я в этом уверен. Встретимся на футболе», – сказал функционер.