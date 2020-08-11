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  • Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»

Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»

11 августа 2020, 19:32
24

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов поговорил о будущем Василия Казарцева после результативной ошибки в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Гости оба гола забили с пенальти.

«При Викторе Кашшаи Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы – это конец. Он не молодой, не судья FIFA, он просто никому не нужен.

Кашшаи должен оставить одного из них. И у Алексея Еськова, и у Казарцева есть лицензия VAR, оба могут работать в поле, но убирать Еськова не будут – он судья FIFA. РФС не пойдeт на потерю места в FIFA, так что Казарцева уберут – он даже в ФНЛ судить не будет, да ещe и с таким клеймом», – убежден эксперт.

  • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
  • После матча Казарцева отстранили от судейства.
  • Шамиль Газизов называл случившееся клоунадой.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Кашшаи Виктор Федотов Игорь Казарцев Василий
Комментарии (24)
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Сильвербой
1597164512
Еськов виноват ни чуть не меньше, почему только Казарцев!? Если он арбитр ФИФА, ему можно творить все что хочешь???
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ivany4
1597165543
Опять какие-то расчеты и комбинации. При Кашшаи - без него, старый - молодой, потеря места - сохранение его и т.д. При чем здесь это??? Виновен - должен быть наказан! Попробуй укради что-то, скажи что это ошибка ... и получи срок. А здесь почему по другому?? Вор должен сидеть в тюрьме!(С)
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derrik2000
1597165868
Получается, что Еськов выйдет сухим из воды? А, ведь, он - ГЛАВНАЯ ФИГУРА в этом скандале, не смотря на то, что Казарцев - главный во время проведения матча формально.
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piligrim1986
1597166389
а еськов не при делах))) круто))) всех ганть ссаными тряпками ,а кашшаи в первую голову
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portero
1597168118
Еськов то куда смотрел??? тут к нему больше вопросов...
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polt
1597168291
У Еськова вроде как депутатская неприкосновенность? Чего хочу, то и ворочу.
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ALEX ML
1597171195
Вывод какашаи взяли на условиях газпрёма
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ignommaheakext
1597173438
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BRO_football
1597174701
Ой, да знаем мы такие отстранения. Вилкова в прошлом году тоже отстраняли из-за ошибок в матче Зенит - ЦСКА. И ничего страшного не случилось - вернули после зимнего перерыва. Хотя и статуса арбитра ФИФА у Вилкова тоже нет. То же самое будет и с Казарцевым, когда весь конфликт утихнет.
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vladik12
1597178239
Игорь, ты теперь тоже никому нахрен не нужен. Вот ты сейчас поливаешь чем только можно всех судеек. А ведь еще вчера ты был с ними в одной упряжке, в одной раздевалке, на одних сборах... Даже не знаю, как тебя назвать, Игорь.
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