Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов поговорил о будущем Василия Казарцева после результативной ошибки в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Гости оба гола забили с пенальти.

«При Викторе Кашшаи Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы – это конец. Он не молодой, не судья FIFA, он просто никому не нужен.

Кашшаи должен оставить одного из них. И у Алексея Еськова, и у Казарцева есть лицензия VAR, оба могут работать в поле, но убирать Еськова не будут – он судья FIFA. РФС не пойдeт на потерю места в FIFA, так что Казарцева уберут – он даже в ФНЛ судить не будет, да ещe и с таким клеймом», – убежден эксперт.