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    Арбитр Федотов: «При Кашшаи Казарцев судить не будет, он может заканчивать карьеру. Он просто никому не нужен»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов поговорил о будущем Василия Казарцева после результативной ошибки в матче первого тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» (2:2). Гости оба гола забили с пенальти.

    «При Викторе Кашшаи Казарцев судить не будет, а так он может заканчивать карьеру. Если его не реабилитируют до зимы – это конец. Он не молодой, не судья FIFA, он просто никому не нужен.

    Кашшаи должен оставить одного из них. И у Алексея Еськова, и у Казарцева есть лицензия VAR, оба могут работать в поле, но убирать Еськова не будут – он судья FIFA. РФС не пойдeт на потерю места в FIFA, так что Казарцева уберут – он даже в ФНЛ судить не будет, да ещe и с таким клеймом», – убежден эксперт.

    • Казарцев в эфире заявил, что не считает назначение решающего 11-метрового удара грубой ошибкой, а Еськов сказал, что не имел права отменить решение коллеги по протоколу.
    • После матча Казарцева отстранили от судейства.
    • Шамиль Газизов называл случившееся клоунадой.

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    Источник: «Чемпионат»

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