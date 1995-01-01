Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Семак – о соперничестве «Зенита» и «Спартака»: «Мы за выяснение отношений на поле»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конфликте со «Спартаком».

    – «Зениту» вручили премию фэйр-плей. Меньше всех карточек – это одно, но не все это понимают. Вы однажды не сдержались и обозвали судей козлами, а гендиректор клуба Александр Медведев очень некорректно высказался о «Спартаке».

    – Моя фраза сказана была далеко до окончания сезона – это эмоции. Я извинился за свои слова. Что касается градуса в конце сезона, то он повышается, потому что ценность каждой игры, победы очень высока. Для одних это возможность остаться в Премьер-лиге, для других – попасть в зону еврокубков и Лиги чемпионов. Поэтому накаляется ситуация ближе к концу сезона. Это понятно, так почти всегда бывает.

    – Гендиректор Шамиль Газизов сказал о желании «Спартака» бросить перчатку «Зениту». Вы его хорошо знаете по «Уфе». Он шутит?

    – Нет, не шутит.

    – Противостояние «Зенита» и «Спартака» надо рассматривать как войну, имея в виду даже не команды, а клубы?

    – Конечно, это соперничество. Я могу говорить только о команде, про тренеров, про Тедеско и игроков «Спартака», после полуфинального матча Кубка полное уважение с нашей стороны и со стороны команды и тренера «Спартака». Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. Я с уважением отношусь и к их тренеру, и многих ребят в «Спартаке» знаю. Для нас это самое важное. Что происходит дальше – это не зона нашей ответственности. Мы только за выяснение отношений на футбольном поле. Я против технических поражений и всевозможных лимитов, которые мешают футболу.

    • Семак последние два сезона выигрывал чемпионат России вместе с «Зенитом».
    • Сегодня его команда сыграет в первом туре РПЛ против «Ротора».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Россия-24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:38
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40461

      MaxRnD 1 час назад

      Самый свежий пример "выяснения отношений на поле" - это игра с Химками ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Spartak Piter 1 час назад

      Только болельщики единой россии поддерживают Газпром и тот беспредел!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -24

      Продюсер Азамат 1 час назад

      мы бамжевики самые лучшие лицемеры, говорим одно а потом админресурс юзаем гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Spartak Piter 1 час назад

      Но почему то всегда в кабинетах начинаете!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3570

      Каратель 1 час назад

      Про честность-вы уже все всем доказали и наглядно показали,а то что тренеришка говорит-все равно что воду в ступе толочь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -80

      Волька 2 часа назад

      Бомжи-гомсеки никогда уже по честному не будут играть.Будут надеятся на продажных судей.Позорище.Отвратный мусорный клуб.Ненависть бесконечная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1857

      ziborock 2 часа назад

      Кто-то удивлен что у Зенита меньше всех карточек?!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1331

      seth343 2 часа назад

      Судьи вам в помощь...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5625

      Борат 2 часа назад

      на поле в прошлом сезоне трижды хряков чпокнули это конечно хорошо,
      но мы ждём полного унижения свиней, чтобы загружали им пятёрочку на регулярной основе !!!
      гыгы

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -122

      зинет недоклуб > Борат 2 часа назад

      ты то на диване лежа прям эсперт смотрю.хахахаххах комнатное дно

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1857

      ziborock > Борат 2 часа назад

      Лучше расскажи сколько раз Дзюба с Грозовским ваших ****-латиносов чпокнули?!))) И почему в Зените половина не женатых а половина разведенных?!)))
      Сине-бело-голубые!
      Гей! Гей!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1331

      seth343 > Борат 2 часа назад

      Ты *** опять вылез дневальный по бакам, так капусту и не снял с носа, а ну давай опять в бак...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -80

      Волька > Борат 2 часа назад

      Ты немытое чмо.Вонючая обезьяна гомосек.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -24

      Продюсер Азамат > зинет недоклуб 1 час назад

      он очень серьезный финансисс инвестар, рыхловатый, в минусе, но уважаю, нраится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      Spirit_78 2 часа назад

      Пока что Спартак может бороться с Зенитом только в медийной сфере. Даже с учётом того, что Спартак периодически обижали судьи, это никак не отразилось на турнирной таблице. Максимум - могли бы на 6 месте оказаться, не выше.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -122

      зинет недоклуб > Spirit_78 2 часа назад

      слышь шкура убери ваши ворованые деньги где твоя зеня окажется давай расскажи

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +983

      Spartak Piter > Spirit_78 1 час назад

      Спирит 78??? Ник поменяй!! ТЫ тот кто продал город и команду вашу за бабки. У вас нет духа, только кабинеты, миллер, судьи и бабло.
      Весь адекватный люд понимает, что уйдет питерская власть и будут лучше в стране, но уже не будет вас. Вы чирий на теле Русского футбола.
      ПОЗОР СГБТ

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78419
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru