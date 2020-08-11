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  • Семак – о соперничестве «Зенита» и «Спартака»: «Мы за выяснение отношений на поле»

Семак – о соперничестве «Зенита» и «Спартака»: «Мы за выяснение отношений на поле»

11 августа 2020, 10:38
23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конфликте со «Спартаком».

– «Зениту» вручили премию фэйр-плей. Меньше всех карточек – это одно, но не все это понимают. Вы однажды не сдержались и обозвали судей козлами, а гендиректор клуба Александр Медведев очень некорректно высказался о «Спартаке».

– Моя фраза сказана была далеко до окончания сезона – это эмоции. Я извинился за свои слова. Что касается градуса в конце сезона, то он повышается, потому что ценность каждой игры, победы очень высока. Для одних это возможность остаться в Премьер-лиге, для других – попасть в зону еврокубков и Лиги чемпионов. Поэтому накаляется ситуация ближе к концу сезона. Это понятно, так почти всегда бывает.

– Гендиректор Шамиль Газизов сказал о желании «Спартака» бросить перчатку «Зениту». Вы его хорошо знаете по «Уфе». Он шутит?

– Нет, не шутит.

– Противостояние «Зенита» и «Спартака» надо рассматривать как войну, имея в виду даже не команды, а клубы?

– Конечно, это соперничество. Я могу говорить только о команде, про тренеров, про Тедеско и игроков «Спартака», после полуфинального матча Кубка полное уважение с нашей стороны и со стороны команды и тренера «Спартака». Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. Я с уважением отношусь и к их тренеру, и многих ребят в «Спартаке» знаю. Для нас это самое важное. Что происходит дальше – это не зона нашей ответственности. Мы только за выяснение отношений на футбольном поле. Я против технических поражений и всевозможных лимитов, которые мешают футболу.

  • Семак последние два сезона выигрывал чемпионат России вместе с «Зенитом».
  • Сегодня его команда сыграет в первом туре РПЛ против «Ротора».

Источник: «Россия-24»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (23)
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JuicyG
1597134007
Справедливости ради,сейчас Спартак и без судей и остального гораздо слабее Зенита,Федун чем болтать,лучше бы состав укреплял качественными игроками,а не Гугой,Уруновым или Гильерме
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Spirit_78
1597134336
Пока что Спартак может бороться с Зенитом только в медийной сфере. Даже с учётом того, что Спартак периодически обижали судьи, это никак не отразилось на турнирной таблице. Максимум - могли бы на 6 месте оказаться, не выше.
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seth343
1597135145
Судьи вам в помощь...
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Волька
1597136604
Бомжи-гомсеки никогда уже по честному не будут играть.Будут надеятся на продажных судей.Позорище.Отвратный мусорный клуб.Ненависть бесконечная
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Каратель помойников
1597136977
Про честность-вы уже все всем доказали и наглядно показали,а то что тренеришка говорит-все равно что воду в ступе толочь
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Spartak Piter
1597137431
Но почему то всегда в кабинетах начинаете!!!!
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Продюсер Азамат
1597137769
мы бамжевики самые лучшие лицемеры, говорим одно а потом админресурс юзаем гыгы
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Spartak Piter
1597139602
Только болельщики единой россии поддерживают Газпром и тот беспредел!!!
Ответить
MaxRnD
1597139968
Самый свежий пример "выяснения отношений на поле" - это игра с Химками ?
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шеффилд таун
1597164116
Да можно и в пив-баре!!!
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