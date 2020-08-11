Семак – о соперничестве «Зенита» и «Спартака»: «Мы за выяснение отношений на поле»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о конфликте со «Спартаком».

– «Зениту» вручили премию фэйр-плей. Меньше всех карточек – это одно, но не все это понимают. Вы однажды не сдержались и обозвали судей козлами, а гендиректор клуба Александр Медведев очень некорректно высказался о «Спартаке».

– Моя фраза сказана была далеко до окончания сезона – это эмоции. Я извинился за свои слова. Что касается градуса в конце сезона, то он повышается, потому что ценность каждой игры, победы очень высока. Для одних это возможность остаться в Премьер-лиге, для других – попасть в зону еврокубков и Лиги чемпионов. Поэтому накаляется ситуация ближе к концу сезона. Это понятно, так почти всегда бывает.

– Гендиректор Шамиль Газизов сказал о желании «Спартака» бросить перчатку «Зениту». Вы его хорошо знаете по «Уфе». Он шутит?

– Нет, не шутит.

– Противостояние «Зенита» и «Спартака» надо рассматривать как войну, имея в виду даже не команды, а клубы?

– Конечно, это соперничество. Я могу говорить только о команде, про тренеров, про Тедеско и игроков «Спартака», после полуфинального матча Кубка полное уважение с нашей стороны и со стороны команды и тренера «Спартака». Мы только за спортивное соперничество на футбольном поле. Я с уважением отношусь и к их тренеру, и многих ребят в «Спартаке» знаю. Для нас это самое важное. Что происходит дальше – это не зона нашей ответственности. Мы только за выяснение отношений на футбольном поле. Я против технических поражений и всевозможных лимитов, которые мешают футболу.