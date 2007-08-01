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    Сульшер – пятый тренер «МЮ», дошедший до полуфинала еврокубка

    «Манчестер Юнайтед» победил «Копенгаген» (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.

    Английский клуб дошел до 1/2 финала еврокубка в 17-й раз в истории.

    Уле-Гуннар Сульшер стал пятым тренером «МЮ», которому удалось вывести команду в полуфинал европейского турнира.

    Прежде это удавалось Мэтту Басби, Рону Аткинсону, Алексу Фергюсону, Жозе Моуринью.

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    Источник: Твиттер Саймона Стоуна

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    Сегодня, 07:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +896

      Benifacto 1 час назад

      Севилью не пройдут полюбому...

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      ...
      Рейтинг: +5603

      Борат > Benifacto 1 час назад

      Волки эту севилью съедят и костей не оставят ! Гыгы

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