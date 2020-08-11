Сульшер – пятый тренер «МЮ», дошедший до полуфинала еврокубка

«Манчестер Юнайтед» победил «Копенгаген» (1:0) в четвертьфинале Лиги Европы и вышел в следующую стадию турнира.
Английский клуб дошел до 1/2 финала еврокубка в 17-й раз в истории.
Уле-Гуннар Сульшер стал пятым тренером «МЮ», которому удалось вывести команду в полуфинал европейского турнира.
Прежде это удавалось Мэтту Басби, Рону Аткинсону, Алексу Фергюсону, Жозе Моуринью.
- В полуфинале Лиги Европы «МЮ» сыграет с победителем пары «Севилья» – «Вулверхэмптон».
- Матч пройдет 16 августа в Кельне.
Источник: Твиттер Саймона Стоуна