Геркус: «России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящих в Белоруссии событиях.

Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на шестых для себя выборах и победил. После этого в Белоруссии начались массовые беспорядки.

«России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ:

– Объявить о непризнании выборов.

– Потребовать провести новые, в присутствии российских наблюдателей», – написал Геркус в личном твиттере.