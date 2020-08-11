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  • Геркус: «России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ»

Геркус: «России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ»

11 августа 2020, 07:31
9

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящих в Белоруссии событиях.

Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на шестых для себя выборах и победил. После этого в Белоруссии начались массовые беспорядки.

«России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ:

– Объявить о непризнании выборов.

– Потребовать провести новые, в присутствии российских наблюдателей», – написал Геркус в личном твиттере.

  • Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.
  • В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций.
  • После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Источник: Твиттер Ильи Геркуса
Комментарии (9)
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Niko
1597121550
Там были Русские наблюдатели которые сказали что все в порядке ни одного нарушения, а следом и поздравления пошли
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Из Твери Леха
1597122646
Опа. а че это футбольный чиновник в политику лезет? интерес что ль какой имеет?
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Enter2006
1597123206
А при чем тут братский народ и цари? Четко высказываюсь: народ Белоруссии уважаю а царек сам себя переизбрал! У нас тоже самое в РФ, реальных выборов давно нет, только цирк.
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Урия Гип 2
1597127007
Что за вброс?
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JuicyG
1597128550
А наши выборы прям честно проходят типа?Судила,два диктатора скоро закончат издеваться над народом,их век близится к концу
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DOCTOR PENALTY
1597132090
В футболе обосрался, теперь лезешь в политику?.. Точно герпес, зараза.
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alp
1597137207
это кто?
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Hektor 84
1597156045
А что наши наблюдатели самые честные или смогут на что то повлиять? Та и задолбали уже всех поддерживать! Когда уже Россия четко и недвусмысленно поддержит свой русский народ? Нах нам другие страны с их проблемами? Своих проблем хватает.
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