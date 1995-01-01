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    Геркус: «России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящих в Белоруссии событиях.

    Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на шестых для себя выборах и победил. После этого в Белоруссии начались массовые беспорядки.

    «России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ:

    – Объявить о непризнании выборов.

    – Потребовать провести новые, в присутствии российских наблюдателей», – написал Геркус в личном твиттере.

    • Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.
    • В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций.
    • После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Ильи Геркуса

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    Сегодня, 07:31
    Комментарии6
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      Рейтинг: +67

      JuicyG 52 минуты назад

      А наши выборы прям честно проходят типа?Судила,два диктатора скоро закончат издеваться над народом,их век близится к концу

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5603

      Борат 1 час назад

      А когда путлер обнулился где он был ?
      Гыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +208

      Урия Гип 2 1 час назад

      Что за вброс?

      0
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      Рейтинг: +335

      Enter2006 2 часа назад

      А при чем тут братский народ и цари? Четко высказываюсь: народ Белоруссии уважаю а царек сам себя переизбрал! У нас тоже самое в РФ, реальных выборов давно нет, только цирк.

      2
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      Рейтинг: +1708

      Из Твери Леха 2 часа назад

      Опа. а че это футбольный чиновник в политику лезет? интерес что ль какой имеет?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1326

      Niko 2 часа назад

      Там были Русские наблюдатели которые сказали что все в порядке ни одного нарушения, а следом и поздравления пошли

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