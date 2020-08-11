Геркус: «России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о происходящих в Белоруссии событиях.
Действующий президент страны Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на шестых для себя выборах и победил. После этого в Белоруссии начались массовые беспорядки.
«России нужно четко и недвусмысленно поддержать братский белорусский народ:
– Объявить о непризнании выборов.
– Потребовать провести новые, в присутствии российских наблюдателей», – написал Геркус в личном твиттере.
- Предвыборная кампания в Белоруссии сопровождалась акциями протеста из-за ареста и недопуска к выборам оппозиционных кандидатов.
- В Минск в день голосования согнали военную технику на случай протестных демонстраций.
- После завершения голосования на выборах президента республики в Минске и других городах Белоруссии начались массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.
Источник: Твиттер Ильи Геркуса