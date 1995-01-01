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    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Карпин: «Меня оштрафовали за упрек РПЛ. Мы в 1937 году живем, видимо. Поеду в ГУЛАГ в следующий раз»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал штраф за слова в адрес РПЛ в прошлом сезоне. Он выразил мнение, что лига не на 100 процентов справилась с проведением турнира в условиях пандемии коронавируса.

    «Меня оштрафовали за то, что я не открытым текстом, но упрекнул Премьер-лигу. За упрeк. То есть упрекать у нас нельзя. Мы в 1937 году живeм, видимо. Поеду в ГУЛАГ в следующий раз. Я ещe готов заплатить 200 тысяч рублей, допустим, но ещe раз сказать, что это неправильно», – сказал Карпин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

    • За критику Карпина оштрафовали на 100 тысяч рублей.
    • «Ростов» в сезоне финишировал пятым.
    • В новом сезоне команда выступит в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1631

      МЯСО87 11 минут назад

      Полная жопа по всей стране Валера...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +496

      Вонючая столица 39 минут назад

      Покуда страной и футболом рулит пи.дерская Газовая Гангрена по другому не будет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9139

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Да так оно и есть, если уже статья есть за упрек власти, сами же поправки приняли теперь радуйтесь дурни

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