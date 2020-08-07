Карпин: «Меня оштрафовали за упрек РПЛ. Мы в 1937 году живем, видимо. Поеду в ГУЛАГ в следующий раз»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал штраф за слова в адрес РПЛ в прошлом сезоне. Он выразил мнение, что лига не на 100 процентов справилась с проведением турнира в условиях пандемии коронавируса.

«Меня оштрафовали за то, что я не открытым текстом, но упрекнул Премьер-лигу. За упрeк. То есть упрекать у нас нельзя. Мы в 1937 году живeм, видимо. Поеду в ГУЛАГ в следующий раз. Я ещe готов заплатить 200 тысяч рублей, допустим, но ещe раз сказать, что это неправильно», – сказал Карпин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».