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    Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к правилу трех замен в новом сезоне

    Клубы АПЛ выступили против действия правила пяти замен.

    По информации The Telegraph, клбуы проголосовали за возвращение к трем заменам в новом сезоне. Кроме того, заявки команд на игры будут сокращены до 18 игроков.

    Правило пяти замен было введено после паузы в сезоне-2019/20, связанной с пандемией коронавируса. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил проводить по пять замен за игру в следующем сезоне, однако каждая лига самостоятельно принимает решение об использовании этого правила.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 16:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16079

      bset 16 минут назад

      А что плохого в 5 заменах? Больше влияния на ход матча, меньше нагрузка на игроков. Оставили бы на постоянной основе.

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