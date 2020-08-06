Клубы АПЛ проголосовали за возвращение к правилу трех замен в новом сезоне

Клубы АПЛ выступили против действия правила пяти замен.

По информации The Telegraph, клбуы проголосовали за возвращение к трем заменам в новом сезоне. Кроме того, заявки команд на игры будут сокращены до 18 игроков.

Правило пяти замен было введено после паузы в сезоне-2019/20, связанной с пандемией коронавируса. Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрешил проводить по пять замен за игру в следующем сезоне, однако каждая лига самостоятельно принимает решение об использовании этого правила.