Газизов: «Спартак» в этом году будет бороться за титул»

«Спартак» в грядущем сезоне рассчитывает стать претендентом на чемпионство, об этом заявил генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.

«Вижу и знаю, что команда в этом году будет бороться за титул. Надо понимать, что других целей у «Спартака», кроме как взять титул, быть не должно. Я верю в команду и вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно.

Если бы я не был уверен в этом, то этого бы не говорил. «Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула», – сказал Газизов.

В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.

Чемпионом команда не становилась с 2017 года.

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