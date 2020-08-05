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    Газизов: «Спартак» в этом году будет бороться за титул»

    «Спартак» в грядущем сезоне рассчитывает стать претендентом на чемпионство, об этом заявил генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.

    «Вижу и знаю, что команда в этом году будет бороться за титул. Надо понимать, что других целей у «Спартака», кроме как взять титул, быть не должно. Я верю в команду и вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно.

    Если бы я не был уверен в этом, то этого бы не говорил. «Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула», – сказал Газизов.

    • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
    • Чемпионом команда не становилась с 2017 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:51
    Комментарии56
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      Рейтинг: +174

      Урия Гип 2 14 минут назад

      Ни на чём не основанное заявление.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1718

      Чермындыр 38 минут назад

      За кубок Соли?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4683

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Меньше слов и больше дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5732

      alarm 53 минуты назад

      свиняки реально рассчитывают в этом сезоне отыграть у зенита 33 очка?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4683

      Alekxei Z. > alarm 48 минут назад

      Дебил, Оренбург вылетел, так что уже 27...
      Легко !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3324

      "supermax" > Alekxei Z. 23 минуты назад

      если еще пара - другая судей вылетят то и отыгрывать не надо....ахаха

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      (Дорат)Брат Бората > Alekxei Z. 7 минут назад

      еще химки пришли +6 пищевику, -6 синиту

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4683

      Alekxei Z. > (Дорат)Брат Бората 1 минуту назад

      Дебютант и минус 6.
      Остапа понесло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6910

      piligrim1986 58 минут назад

      да мы каждый год боремся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1493

      docndoc 1 час назад

      Такие заявления вызывают только свару троллей со всех сторон в этой ветке. "«Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики."... Сколько можно уже взывать к славной истории?! Болелы - да, поддержат; их больше всех. А история - для тех же болельщиков; легионерам, да и тому же Кокорину эта история фиолетова абсолютно. Хоть бы деньги добросовестно отработали. Новую историю делать надо, а не старой питаться. Тренерская мысль, работа всего штаба и отдача игроков - вот и всё, из чего куются титулы. А амбиции спартаковские всегда перед каждым сезоном всегда одинаковы. Лучше уж не так громко их озвучивать; не заклинания...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3324

      "supermax" > docndoc 52 минуты назад

      верно...нечего говорить об этом...надо работать

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3286

      KPCCSPB > docndoc 52 минуты назад

      Не бывает истории великой, если она только во внутреннем чемпионате, по Европе судят, как это было.. Барселона великой стала, не потому что в Испании гранд и забирает чемпионство чаще, чем другие, а потому что в ЛЧ звери были. А у вас просто из-за побед в совке, это не история о величии, это напоминание, что Спартак когда-то умел играть нормально в футбол.

      3
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      ...
      Рейтинг: +1707

      ziborock > KPCCSPB 40 минут назад

      Мы не Европа! А побед у Спартака хватает и в совке и в "демократии", а еще посмотри сколько Спартаковцев было в сборной когда мы ЧЕ и Олимпиаду выигрывали!!! Заодно и зенитовцев посчитай!)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1707

      ziborock > KPCCSPB 31 минуту назад

      В курсе что Барса никогда ЛЕ не выигрывала?!) Видимо для них это позорно!)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3286

      KPCCSPB > ziborock 30 минут назад

      И Бавария тоже. Но ЛЕ херня, по сравнению с ЛЧ. Да толку то, что состав спам себе накопал из лучших, по Европе судят, сами же говорите.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1707

      ziborock > KPCCSPB 12 минут назад

      Для меня ЧР и ЛЧ....всё!!! Но так как за Милан болею то еще и ЧИ! Лигу Европы смотрю только в том случае когда пары интересные!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7062

      paracetamol 1 час назад

      Газизов: «Спартак» в этом году будет бороться за титул чемпиона ФНЛ!»

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -97

      alarm_иг > paracetamol 1 час назад

      Парацитрамон, он же фк пупсик, он же гаврюша, он же семеныч, он же проповедник радужного клупа синит сунь хунь вчань. Гыгы.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3324

      "supermax" > alarm_иг 1 час назад

      Свечка он ректактальная а не парацетамол

      5
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      ...
      Рейтинг: -97

      alarm_иг > "supermax" 1 час назад

      Сто% это один и тот же чел. Вчера из них никого небыло (совпадение? Не думаю...) Потому и строчит везде комменты под каждой новостью. Потом со своих ников сам себе плюсики ставит полночи. Ахах

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -97

      alarm_иг > "supermax" 1 час назад

      https://m.sport-express.ru/football/rfpl/news/semak-poradoval-zhenu-yarkim-tancem-na-den-rozhdeniya-1698368/

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -97

      alarm_иг > "supermax" 1 час назад

      Видел? Там семак с будущей командой синита состоящей из зулусов. Ахах. Тут эта новость интересно появится?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3324

      "supermax" > alarm_иг 54 минуты назад

      ахахах....боратик любит зулусов))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -97

      alarm_иг > "supermax" 49 минут назад

      Жена семака видимо без ума от шоколадных.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1644

      Mister_Tomsk 1 час назад

      каждый год одно и тоже)))) ы

      1
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      Рейтинг: +3286

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, если адекватно расценивать слова руководства и тренера спама, они не могут находясь в большом клубе, ставить минимальные задачи... Но в реалиях, на поле всё и все видят..

      3
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      ...
      Рейтинг: +990

      22 raza chemp > KPCCSPB 1 час назад

      Да все видели как дутый ваш чемпион, еле обыграл в кубке с помощью 3 судей пацанов 22 х летних. Дзюба наглядно показал что уже готовит команду к износилован ю

      3
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      ...
      Рейтинг: +3286

      KPCCSPB > 22 raza chemp 1 час назад

      Зачем ты себя недалёким выставляешь? В игре с Тамбовом, уровень и место вам указали, и судья свистели все штрафные в вашу пользу, а толку то... А дутый чемпион, три раза вас обыграл, и на московских командах собрал 15 очков.. А в кубке, ты игру вообще смотрел? Там 100% моментов, штук 5 было, не забили, забили с пенальти, который 100% был.. Что тебе не так? Обиду держишь, что вас Тосно однажды приземлили? Я понимаю, если бы спам играл и побеждал нормально, но вы в жопе находясь, про чемпиона там сочиняете, где голова ваша?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4721

      Hektor 84 > KPCCSPB 48 минут назад

      Заткнись вонючка из сортира роскосмоса

      2
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      ...
      Рейтинг: +3286

      KPCCSPB > Hektor 84 27 минут назад

      Е б а н ы е вы ху е с о с ы, как с вами общаться, на вашем языке только? Ты шваль ****** не тяни на себя много, гудок на минималку сделай, и бухти, про совок и звёзды, в новой истории вы - никто.. Вот и сидите в прошлом. А работу мою не трогай, на моих глазах сборки, которые в космос летают, не говоря про то, что движки ракеты из Воронежа на возгорания привозят. Сиди и тухни дальше лучше, в мечтах, про чемпионство.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11

      (Дорат)Брат Бората 1 час назад

      позор спартаку
      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3324

      "supermax" > (Дорат)Брат Бората 1 час назад

      Назвался бы сразу д.о.л.б.о.*.е.б.о.м номер 2....все бы поняли сразу

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