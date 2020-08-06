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Газизов: «Спартак» в этом году будет бороться за титул»

6 августа 2020, 07:51
59

«Спартак» в грядущем сезоне рассчитывает стать претендентом на чемпионство, об этом заявил генеральный директор московского клуба Шамиль Газизов.

«Вижу и знаю, что команда в этом году будет бороться за титул. Надо понимать, что других целей у «Спартака», кроме как взять титул, быть не должно. Я верю в команду и вижу, что главный тренер вместе с его командой работают правильно.

Если бы я не был уверен в этом, то этого бы не говорил. «Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики. Если мы все вместе будем верить в эту идею, то мы достигнем титула», – сказал Газизов.

  • В прошлом сезоне «Спартак» финишировал в РПЛ на седьмом месте.
  • Чемпионом команда не становилась с 2017 года.

Газизов: «РФС недоволен сотрудничеством «Спартака» и «Химок»? Я не знаю, кто раскачивает и для чего это нужно»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Газизов Шамиль
Комментарии (59)
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Plyash
1596691716
В России нет ещё пока Команды лучше Спартака
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(Дорат)Брат Бората
1596692893
позор спартаку гыгы
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paracetamol
1596694006
Газизов: «Спартак» в этом году будет бороться за титул чемпиона ФНЛ!»
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docndoc
1596695676
Такие заявления вызывают только свару троллей со всех сторон в этой ветке. "«Спартаку» должна помочь вся его большая история и все его болельщики."... Сколько можно уже взывать к славной истории?! Болелы - да, поддержат; их больше всех. А история - для тех же болельщиков; легионерам, да и тому же Кокорину эта история фиолетова абсолютно. Хоть бы деньги добросовестно отработали. Новую историю делать надо, а не старой питаться. Тренерская мысль, работа всего штаба и отдача игроков - вот и всё, из чего куются титулы. А амбиции спартаковские всегда перед каждым сезоном всегда одинаковы. Лучше уж не так громко их озвучивать; не заклинания...
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Чермындыр
1596696978
За кубок Соли?
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Spartak Piter
1596704033
Спартак будет бороться за титул против бабла газового выпердыша бомжа. Ведь все знаю - позор СБГТ!!!!
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Урия Гип 2
1596704687
Предыдущий сезон продолжится и в новом. Зенит будет уверенно лидировать. А Спартак будет нащупывать "свою игру", непрерывно пререкаясь со всем судейским корпусом, и бороться за 5-8 место.
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derrik2000
1596707119
Ёпрст! Ещё НИ ОДНОГО ОФИЦИАЛЬНОГО матча не сыграно, в каком физическом состоянии игроки - неизвестно, КТО будет приобретён, а КТО продан или отдан в аренду в это трансферное окно, в сезоне 2019-2020 г.г. седьмое (а могло бы быть и 9-е , но повезло) место в завершившемся чемпионате, непонятный главный тренер... Боремся за чемпионство, говоришь? Ну-ну... Не, ну, я, конечно, буду очень рад, если всё будет, как Газизов "вещает", но пока особого оптимизма ни по игре, что показывал Спартак в прошлом сезоне, ни по всему вышеперечисленному у меня НЕТ.
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oyabun
1596709502
А какие предпосылки к таким заявлениям? Пришел Кокорин? Ну так один в поле не воин, неизвестно еще как он встроится в команду и как будет играть. Когда Тиля брали, тоже думали "Щаз как выдаст!". Не выдал. Урунов - парень скорее на перспективу. Правого крайнего, что очень остро необходимо, тоже пока не взяли. Команда не сильно изменилась по сравнению с той что была до перерыва.
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vka1970
1596710420
Сейчас Газизов будет любые песни петь в свете того, что журналисты прознали, что тот самый Урунов, был куплен в своё время на деньги Газизова.200 штук за него родного было уплачено.Теперь же он в срочном порядке потребовался столичному клубу и за него был уплачен лям.Половина Газизову, а половина Уфе.Можно считать, что ген директорство Газизову уже удалось.В свете чего теперь он может хоть собаку коровой называть и приравнять к священному животному.
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