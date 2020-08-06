Сульшер подтвердил, что «Интер» выкупит Санчеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что форвард Алексис Санчес не вернется в клуб.

«Санчес останется в Италии? Да, я могу подтвердить это. Алексис хорошо проявил себя в «Интере», он качественный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего», – сказал норвежец.