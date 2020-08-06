Сульшер подтвердил, что «Интер» выкупит Санчеса

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сообщил, что форвард Алексис Санчес не вернется в клуб.
«Санчес останется в Италии? Да, я могу подтвердить это. Алексис хорошо проявил себя в «Интере», он качественный игрок, и мы желаем ему всего наилучшего», – сказал норвежец.
- «Интер» арендовал нападающего год назад.
- 31-летний чилиец провел 30 матчей, забил четыре гола и сделал десять ассистов.
- Санчес заключит с миланским клубом контракт на три года с зарплатой 7 миллионов евро в год.
Источник: BBC