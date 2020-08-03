Ди Марцио: Санчес перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» бесплатно

«Интеру» не придется выплачивать компенсацию за трансфер нападающего Алексиса Санчеса.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец расторгнет контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединится к миланскому клубу на правах свободного агента.
Англичан такой вариант устраивает, поскольку уход форварда позволит сэкономить 60 миллионов евро на его зарплате.
Санчес заключит с «Интером» трехлетнее соглашение и будет зарабатывать 7 миллионов в год.
- «МЮ» отдал игрока в аренду в августе прошлого года.
- В составе итальянской команды Санчес забил четыре гола и сделал десять ассистов в 29 матчах.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио