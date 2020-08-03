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    Ди Марцио: Санчес перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» бесплатно

    «Интеру» не придется выплачивать компенсацию за трансфер нападающего Алексиса Санчеса.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец расторгнет контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединится к миланскому клубу на правах свободного агента.

    Англичан такой вариант устраивает, поскольку уход форварда позволит сэкономить 60 миллионов евро на его зарплате.

    Санчес заключит с «Интером» трехлетнее соглашение и будет зарабатывать 7 миллионов в год.

    • «МЮ» отдал игрока в аренду в августе прошлого года.
    • В составе итальянской команды Санчес забил четыре гола и сделал десять ассистов в 29 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    03.08.2020 23:25
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