Ди Марцио: Санчес перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» бесплатно

«Интеру» не придется выплачивать компенсацию за трансфер нападающего Алексиса Санчеса.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, чилиец расторгнет контракт с «Манчестер Юнайтед» и присоединится к миланскому клубу на правах свободного агента.

Англичан такой вариант устраивает, поскольку уход форварда позволит сэкономить 60 миллионов евро на его зарплате.

Санчес заключит с «Интером» трехлетнее соглашение и будет зарабатывать 7 миллионов в год.