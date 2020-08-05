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  • Журналист Короткин: «ЦСКА отказал «Химкам» в проведении стартового матча РПЛ на «ВЭБ Арене»

Журналист Короткин: «ЦСКА отказал «Химкам» в проведении стартового матча РПЛ на «ВЭБ Арене»

5 августа 2020, 13:40
15

«Химки» попросили ЦСКА провести матч первого тура РПЛ на «ВЭБ Арене», но москвичи отказали подмосковной команде, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Стартовый матч чемпионата-2020/21 мог называться не «Химки» – ЦСКА, а ЦСКА – «Химки».

«Химки» обратились к ПФК с просьбой поменяться кругами: мол, долго не понимали в какой мы лиге, и сейчас возникли организационные сложности. Как и положено армейцам, они заняли глухую круговую оборону: «ваши ожидания – ваши проблемы».

В итоге новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев нажал на тормоза – играем у себя», – сообщил инсайдер.

  • Игра между командами пройдет 8 августа.
  • «Химки» – новичок РПЛ.

Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина
Россия. Премьер-лига ЦСКА Химки
Комментарии (15)
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BrezAndr
1596624605
Пусть Химки сразу играют домашние игры на Отрытие Арене
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морозз
1596627008
Хитрый конь Гинер, главное чтобы себя не перехитрил!
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alp
1596627447
и правильно! пусть на открывалке играют
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CF Kellevro
1596630987
Химки и у Спартака лизнули и у ЦСКА помощи хотят? Какая-то повсеместная давала получается))
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gor77
1596635729
Весёлый этот клуб "Химки"!))) Ещё ничего не началось, а за неделю уже столько сделали "новостей"!)))))
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paracetamol
1596637692
«Ваши ожидания – ваши проблемы» - как это по-гинеровски!
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морозз
1596655276
Здесь такой дружный табун банщиков, кони жгут!
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