Журналист Короткин: «ЦСКА отказал «Химкам» в проведении стартового матча РПЛ на «ВЭБ Арене»

Химки и у Спартака лизнули и у ЦСКА помощи хотят? Какая-то повсеместная давала получается))
«Химки» попросили ЦСКА провести матч первого тура РПЛ на «ВЭБ Арене», но москвичи отказали подмосковной команде, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.
«Стартовый матч чемпионата-2020/21 мог называться не «Химки» – ЦСКА, а ЦСКА – «Химки».
«Химки» обратились к ПФК с просьбой поменяться кругами: мол, долго не понимали в какой мы лиге, и сейчас возникли организационные сложности. Как и положено армейцам, они заняли глухую круговую оборону: «ваши ожидания – ваши проблемы».
В итоге новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев нажал на тормоза – играем у себя», – сообщил инсайдер.
- Игра между командами пройдет 8 августа.
- «Химки» – новичок РПЛ.