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    Журналист Короткин: «ЦСКА отказал «Химкам» в проведении стартового матча РПЛ на «ВЭБ Арене»

    «Химки» попросили ЦСКА провести матч первого тура РПЛ на «ВЭБ Арене», но москвичи отказали подмосковной команде, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

    «Стартовый матч чемпионата-2020/21 мог называться не «Химки» – ЦСКА, а ЦСКА – «Химки».

    «Химки» обратились к ПФК с просьбой поменяться кругами: мол, долго не понимали в какой мы лиге, и сейчас возникли организационные сложности. Как и положено армейцам, они заняли глухую круговую оборону: «ваши ожидания – ваши проблемы».

    В итоге новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев нажал на тормоза – играем у себя», – сообщил инсайдер.

    • Игра между командами пройдет 8 августа.
    • «Химки» – новичок РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Телеграм-канал Вячеслава Короткина

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +76

      CF Kellevro 36 минут назад

      Химки и у Спартака лизнули и у ЦСКА помощи хотят? Какая-то повсеместная давала получается))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5447

      alp 1 час назад

      и правильно! пусть на открывалке играют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3739

      морозз 1 час назад

      Хитрый конь Гинер, главное чтобы себя не перехитрил!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12159

      vladimir-7 > морозз 40 минут назад

      А в чём хитрость, подскажи?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2623

      Cleaner 2 часа назад

      И правильно, что отказали. Пусть Химки у себя на СПАРТАКОВСКОЙ «Открытие Арене» играют!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5008

      Борат 2 часа назад

      кони молодцы, нечего свиньям идти навстречу !
      гыгы

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +328

      Зентролль > Борат 1 час назад

      Привет, татарин...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12159

      vladimir-7 > Борат 35 минут назад

      ...тем более молодым поросятам.

      1
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      Рейтинг: +1693

      ziborock > Зентролль 25 минут назад

      Он казах!)))

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      Рейтинг: +187

      BrezAndr 2 часа назад

      Пусть Химки сразу играют домашние игры на Отрытие Арене

      6
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      Рейтинг: +1231

      Romio-xxx > BrezAndr 1 час назад

      Все верно и Сочи в Питере пусть играет!

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      Рейтинг: +187

      BrezAndr > Romio-xxx 15 минут назад

      Они в Питере почти век играли, это в последние годы на курорт поехали

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