Журналист Короткин: «ЦСКА отказал «Химкам» в проведении стартового матча РПЛ на «ВЭБ Арене»

«Химки» попросили ЦСКА провести матч первого тура РПЛ на «ВЭБ Арене», но москвичи отказали подмосковной команде, пишет шеф футбольного отдела «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

«Стартовый матч чемпионата-2020/21 мог называться не «Химки» – ЦСКА, а ЦСКА – «Химки».

«Химки» обратились к ПФК с просьбой поменяться кругами: мол, долго не понимали в какой мы лиге, и сейчас возникли организационные сложности. Как и положено армейцам, они заняли глухую круговую оборону: «ваши ожидания – ваши проблемы».

В итоге новый гендиректор «Химок» Александр Зайцев нажал на тормоза – играем у себя», – сообщил инсайдер.