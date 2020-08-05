Metaratings: Юран получил от «Химок» 10 миллионов рублей за расторжение контракта

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран потребовал от клуба 10 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Ему их выплатили, утверждает Metaratings.

Кроме того, из полагавшейся на весь клуб (тренеры, игроки, персонал) премии за финал Кубка России в размере 10 миллионов рублей Юран попросили себе 25 процентов – 2,5 миллиона. Предполагалось, что сумму поделят поровну среди всех причастных к выходу в финал.