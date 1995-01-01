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    Metaratings: Юран получил от «Химок» 10 миллионов рублей за расторжение контракта

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран потребовал от клуба 10 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта. Ему их выплатили, утверждает Metaratings.

    Кроме того, из полагавшейся на весь клуб (тренеры, игроки, персонал) премии за финал Кубка России в размере 10 миллионов рублей Юран попросили себе 25 процентов – 2,5 миллиона. Предполагалось, что сумму поделят поровну среди всех причастных к выходу в финал.

    • Юрана уволили на прошлой неделе.
    • «Химки» возглавил Дмитрий Гунько.
    • 8 августа «Химки» откроют сезон РПЛ матчем против ЦСКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4976

      Борат 3 минуты назад

      федун дал ему мазутных денег и история заканчивается !
      начинается новая клоунада - гунько за мазутные бабки сделает с химками всё о чём рылы попросят !
      позор хрякам ! недаром их вся страна ненавидит ещё с 90х годов, когда они так же беспределили !
      с каждым днём убеждаюсь, что пищевик это полное гумно !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +1077

      Play 7 минут назад

      Ну вот на этом и закончится история с заявлениями, исками, разборками и обращениями в УЕФА. Юран ещё тот жучара хитрый.

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