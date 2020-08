Буффон – Касильясу: «Конкуренция делает нас лучше. Без тебя все было бы менее значимым»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил пост по случаю окончания карьеры коллеги Икера Касильяса. Он поблагодарил испанца.

«Говорят, конкуренция делает нас лучше. Тщетное стремление к совершенству сделало нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер; без тебя все было бы менее значимым», – написал итальянец.

