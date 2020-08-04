Буффон – Касильясу: «Конкуренция делает нас лучше. Без тебя все было бы менее значимым»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оставил пост по случаю окончания карьеры коллеги Икера Касильяса. Он поблагодарил испанца.
«Говорят, конкуренция делает нас лучше. Тщетное стремление к совершенству сделало нас теми, кто мы есть. Спасибо, Икер; без тебя все было бы менее значимым», – написал итальянец.
- Касильяс – воспитанник «Реала». Он выиграл с клубом пять чемпионатов Испании и три Лиги чемпионов.
- В составе мадридского клуба голкипер пропустил 750 голов в 725 матчах.
- Со сборной Испании Касильяс выигрывал чемпионат мира и два чемпионата Европы.
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Источник: твиттер Джанлуиджи Буффона