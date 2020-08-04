Гендиректор «Химок» – об уходе Юрана: «Расстались по-доброму, пожали друг другу руки»

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев высказался относительно расторжения контракта с бывшим главным тренером клуба Сергеем Юраном.
«Два взрослых человека всегда договорятся. Мы расстались по-доброму, пожали друг другу руки.
Сейчас мы работаем над укреплением состава. Возможно, кто-то появится еще до встречи с ЦСКА, но фамилии, естественно, называть не стану», – рассказал Зайцев.
- Юран покинул «Химки» по соглашению сторон.
- Под его руководством команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- Юран обвинил в своем увольнении гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.
Источник: «Спорт-Экспресс»