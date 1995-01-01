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    Гендиректор «Химок» – об уходе Юрана: «Расстались по-доброму, пожали друг другу руки»

    Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев высказался относительно расторжения контракта с бывшим главным тренером клуба Сергеем Юраном.

    «Два взрослых человека всегда договорятся. Мы расстались по-доброму, пожали друг другу руки.

    Сейчас мы работаем над укреплением состава. Возможно, кто-то появится еще до встречи с ЦСКА, но фамилии, естественно, называть не стану», – рассказал Зайцев.

    • Юран покинул «Химки» по соглашению сторон.
    • Под его руководством команда вышла в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
    • Юран обвинил в своем увольнении гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4916

      Борат 9 минут назад

      федун завалил юрана мазутным баблом и делу конец !
      позор рылам !

      0
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      Рейтинг: +1525

      Semenycch 14 минут назад

      Настоящий чиновник лишь тот, кто лжет от первого до последнего слова не краснея и не смущаясь.

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