Гендиректор «Химок» – об уходе Юрана: «Расстались по-доброму, пожали друг другу руки»

Генеральный директор «Химок» Александр Зайцев высказался относительно расторжения контракта с бывшим главным тренером клуба Сергеем Юраном.

«Два взрослых человека всегда договорятся. Мы расстались по-доброму, пожали друг другу руки.

Сейчас мы работаем над укреплением состава. Возможно, кто-то появится еще до встречи с ЦСКА, но фамилии, естественно, называть не стану», – рассказал Зайцев.