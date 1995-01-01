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    «РБ-Спорт»: в РФС поговорят с Юраном по поводу заявлений о проданном месте «Химок» в РПЛ

    РФС пригласит экс-главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

    В союзе хотят получить разъяснения о высказываниях Юрана про продажу места «Химок» в РПЛ. Также у специалиста спросят, каким образом «Спартак» повлиял на его увольнение из «Химок» и какое отношение к этому имеет генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

    Ранее Юран заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака». Кроме того, он говорил, что Газизов будет контролировать «Химки» и «Уфу».

    • Специалист расторг контракт с «Химками» по соглашению сторон.
    • Вместе с Юраном подмосковный клуб вышел в РПЛ и дошел до финала Кубка России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Рейтинг Букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1525

      Semenycch 19 минут назад

      Все верно, по действиям Спартака в отношении Химок должно пройти расследование.

      0
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      Рейтинг: +4609

      Hektor 84 > Semenycch 15 минут назад

      Сначала расследование зенит, сочи и Оренбург. Также сотрудничество с Уралом. И почему утопили Оренбург?

      1
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      Рейтинг: +1730

      vsespartak01 > Hektor 84 10 минут назад

      да ты что?зенит у нас чист так же,как алармобораты умнейшие люди сайта!

      1
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      Рейтинг: +312

      Николай71 > Semenycch 1 минуту назад

      Какие действия))) надо было дождаться начала чемпионата!!! Чтобы аренда между командами была!!!

      А сейчас только один Критин прокричал на всю страну))) что он дурак!!! И всё,а где действия то Зина!)

      В другой теме есть, желание (нежелание) игроков Спартака по отношении их переходов в Химки!) Почитайте!

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      Рейтинг: +727

      Spartak Piter 22 минуты назад

      Вроде новость о Юране, а позор все ровно СБГТ)))

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      Рейтинг: +312

      Николай71 24 минуты назад

      Капец юрану))

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