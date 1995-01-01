«РБ-Спорт»: в РФС поговорят с Юраном по поводу заявлений о проданном месте «Химок» в РПЛ

Все верно, по действиям Спартака в отношении Химок должно пройти расследование.
РФС пригласит экс-главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
В союзе хотят получить разъяснения о высказываниях Юрана про продажу места «Химок» в РПЛ. Также у специалиста спросят, каким образом «Спартак» повлиял на его увольнение из «Химок» и какое отношение к этому имеет генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.
Ранее Юран заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака». Кроме того, он говорил, что Газизов будет контролировать «Химки» и «Уфу».
- Специалист расторг контракт с «Химками» по соглашению сторон.
- Вместе с Юраном подмосковный клуб вышел в РПЛ и дошел до финала Кубка России.
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