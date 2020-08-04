«РБ-Спорт»: в РФС поговорят с Юраном по поводу заявлений о проданном месте «Химок» в РПЛ

РФС пригласит экс-главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В союзе хотят получить разъяснения о высказываниях Юрана про продажу места «Химок» в РПЛ. Также у специалиста спросят, каким образом «Спартак» повлиял на его увольнение из «Химок» и какое отношение к этому имеет генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

Ранее Юран заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака». Кроме того, он говорил, что Газизов будет контролировать «Химки» и «Уфу».