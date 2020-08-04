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  • «РБ-Спорт»: в РФС поговорят с Юраном по поводу заявлений о проданном месте «Химок» в РПЛ

«РБ-Спорт»: в РФС поговорят с Юраном по поводу заявлений о проданном месте «Химок» в РПЛ

4 августа 2020, 14:22
7

РФС пригласит экс-главного тренера «Химок» Сергея Юрана на беседу, сообщает «Рейтинг Букмекеров».

В союзе хотят получить разъяснения о высказываниях Юрана про продажу места «Химок» в РПЛ. Также у специалиста спросят, каким образом «Спартак» повлиял на его увольнение из «Химок» и какое отношение к этому имеет генеральный директор москвичей Шамиль Газизов.

Ранее Юран заявлял, что распоряжение о его увольнении пришло из «Спартака». Кроме того, он говорил, что Газизов будет контролировать «Химки» и «Уфу».

  • Специалист расторг контракт с «Химками» по соглашению сторон.
  • Вместе с Юраном подмосковный клуб вышел в РПЛ и дошел до финала Кубка России.

Источник: «Рейтинг Букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Николай71
1596540420
Капец юрану))
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Spartak Piter
1596540534
Вроде новость о Юране, а позор все ровно СБГТ)))
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JTherry
1596543188
для Юрана работа в Химках была последним местом работы, в РФС вынесут мозги по всем трем вопросам с пристрастием...
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морозз
1596565953
Вот и подошло время отвечать за лишний базар, придётся немного по обтекать!
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